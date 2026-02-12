최유희 서울시의원, 용산2선거구 2026년 본예산 303억원 확정… 해방촌 주차·용산아트홀·학교시설 ‘개선’

공영주차장 35억원·용산아트홀 리모델링 20억원 반영, 생활 불편 해소와 문화 인프라 재정비 추진

교육청 예산 91억원 확보로 그린스마트스쿨 조성 및 급식·냉난방·외벽 등 학교환경 개선 본격화

최유희 서울시의원(국민의힘·용산2)은 2026년도 본예산에서 용산 제2선거구(후암동, 용산2가동, 이태원1동, 이태원2동, 한남동, 서빙고동, 보광동) 관련 서울시 예산 212억원과 서울시교육청 예산 91억원 등 총 303억원이 확정됐다고 밝혔다. 이번 예산은 주민 생활과 밀접한 교통·환경·복지·문화 현안과 학교 교육환경 개선을 함께 담아 지역 체감도를 높이는 방향으로 편성됐다.서울시 예산은 생활 불편을 구조적으로 줄이는 기반시설 확충에 무게가 실렸다. 해방촌 공영주차장 건설 사업에 35억원이 반영돼 상습적인 주차난과 불법 주정차로 인한 보행 불편을 완화할 추진 동력이 마련됐다. 해당 사업은 도로 혼잡 완화와 지역 접근성 개선을 함께 겨냥한다는 점에서 생활 인프라 투자 효과가 크다.문화 분야에서는 용산아트홀 리모델링에 20억원이 편성돼 지역 대표 문화시설의 기능 개선이 본격 추진된다. 시설 노후화로 제기돼 온 이용 편의 문제를 개선하고 공연·문화 프로그램 운영 기반을 강화하는 예산 편성이라는 점에서 의미가 있다. 문화 인프라는 한 번의 투자로 장기간 주민 혜택이 지속되는 만큼 시설 경쟁력 회복이 지역 문화 활성화로 이어질 전망이다.환경·도시·복지 분야에서도 용산의 중장기 과제를 뒷받침하는 예산이 함께 확정됐다. 용산미군기지 주변 유류오염 정화에 6억원이 반영돼 환경 안전성 확보와 사후 관리 기반이 마련됐다. 노인복지관 운영·시설관리 및 확충에 19억원이 편성돼 증가하는 복지 수요에 대응하는 인프라 보강이 추진된다.도시공간 개선과 공공자산 활용을 위한 사업도 포함됐다. 신속통합기획 수립에 2억 8600만원이 반영돼 정비사업의 계획 단계가 구체화될 수 있는 여건이 조성됐다. 지속가능한 남산 프로젝트에는 5억 3000만원이 편성돼 환경 보전과 경관 개선을 병행하는 정책 추진이 가능해졌다.서울시교육청 예산은 학교 현장의 안전과 학습환경 개선을 중심으로 편성됐다. 보광초 그린스마트스쿨에 40억원이 반영돼 미래형 교육공간 조성이 추진된다. 후암초는 본관동 및 정보화동 외벽 개선 17억원과 본관동 외부창호 개선 11억원이 편성돼 노후 시설 정비가 본격화된다.학교별 시설 개선 예산도 세부 과제로 확정됐다. 오산고 냉난방 개선 2억원, 용산고 시설 개선 4억원, 한강중 급식실 냉난방 개선 2억원이 반영돼 학생 생활과 직결된 환경 개선이 추진된다. 삼광초는 급식실 전면 개선 3억 4675만원과 체육관 및 정보동 누수 위험 시설 개선 3000만원이 포함됐다. 다른 학교들에도 노후 시설 보수와 교육환경 개선을 위한 예산이 폭폭하게 반영되어 학생 안전과 학습 여건을 종합적으로 개선하는 기반이 마련됐다.최 의원은 “용산의 고질적 생활 불편을 줄이고 교육·문화 기반을 동시에 끌어올리는 방향으로 설계한 결과”라며 “해방촌 공영주차장과 용산아트홀 리모델링은 주민 체감도가 큰 핵심 과제인 만큼 설계부터 공정·안전·일정 관리까지 추진 과정을 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다. 이어 “학교 예산은 아이들의 안전과 학습권을 좌우하는 기본 인프라”라며 “현장의 개선 요구가 실제 성과로 이어지도록 교육청과 지속적으로 협의하고 추가 과제도 발굴하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부