이병윤 서울시의회 교통위원장, 국민의힘 경동시장 청년몰 민생경제 현장간담회 참석

12일 국민의힘 송언석 원내대표, 김은혜 원내정책수석부대표 등 참석

“청년몰뿐만 아니라 동대문구 전통시장 발전 위해 더욱 노력할 것”

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표, 이병윤 시의원, 최영숙 동대문구의회 의원 등이 경동시장을 돌아보고 있다.

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표, 이병윤 서울시의회 교통위원장 등이 국민의힘 민생경제 현장간담회에서 기념촬영을 하고 있다.

이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘·동대문1)은 12일 경동시장에서 열린 국민의힘 민생경제 현장간담회에 참석해 경동시장·전통시장 상인회장 및 청년 소상공인을 만나 의견을 청취했다.이날 간담회에는 송언석 국민의힘 원내대표, 김은혜 원내정책수석부대표 등 원내 지도부를 비롯해 이 위원장, 경동시장·전통시장 상인회장 및 청년 소상공인 등이 참석했다.참석자들은 경동시장 입구에서 출발해 상점가를 방문한 뒤 3층 청년몰로 이동해 전통시장 현장 애로와 건의사항을 청취했다.이 위원장은 “동대문구는 경동시장, 서울약령시 등 전통시장 발전이 곧 지역경제 발전이기에 활성화 대책이 매우 중요하다”며 “시의회 차원에서도 여러 방안을 고민하고 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부