김영옥 서울시의회 보건복지위원장, 설연휴 기간 공백없는 의료·복지를 위한 철저한 대비 당부

서울시의회 보건복지위원회 김영옥 위원장(국민의힘, 광진3)은 설 연휴(2월 14~18일) 기간 시민 안전과 민생 안정, 생활편의를 최우선 고려한 서울시 ‘2026 설 종합대책’ 중 보건복지 분야와 관련해 응급의료체계와 취약계층 지원에 공백이 발생하지 않도록 만전을 기해달라고 당부했다.김 위원장은 “설 연휴 기간은 의료·돌봄 수요가 일시적으로 집중되는 시기인 만큼 응급의료체계와 취약계층 지원에서 공백이 발생해서는 안 된다”라며 “응급실과 소아 진료체계, 돌봄·급식·안부 확인까지 현장에서 실제로 작동하는지 끝까지 점검해 시민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 철저히 대비해 달라”고 강조했다.서울시는 연휴 기간 응급의료기관 51개소와 응급실 운영병원 21개소 및 ‘우리아이 안심병원(경증·준응급)’ 8곳과 ‘우리아이 전문응급센터(중증·응급)’ 3곳도 24시간 운영한다.경증 환자가 안심하고 진료받을 수 있도록 ‘서울형 긴급치료센터(2개소, 오전 9시~밤 12시)’와 ‘질환별 전담병원(4개소, 24시간)’도 휴일 없이 운영할 계획이다.연휴 기간 운영하는 응급실과 병원·약국 등은 ‘문 여는 병의원·약국’, 관련 정보는 서울시 누리집, 응급의료포털, 모바일 앱 응급의료정보제공과 유선전화 119(구급상황관리센터), 120(다산콜센터)을 통해 확인할 수 있다.이와 함께 취약계층 보호를 위한 다양한 지원도 추진된다. 연휴 기간(14~18일)에도 60세 이상 저소득 어르신 3만 2000여명과 결식 우려 아동 2만 6000여명에게 대체식 제공, 도시락·부식 배달 등 무료 급식을 중단 없이 제공한다.돌봄이 필요한 취약 어르신 4만여명에게 연휴 기간 중 2회 전화로 안부 확인을 강화하고, 미응답 시 생활지원사 등이 직접 방문해 안전을 점검한다. 사회적 고립 위험 2만 6000여 가구에는 스마트 기술을 활용해 연휴 기간 24시간 전기·통신 사용량 등을 확인하고, AI 전화를 수신하지 못하거나 위기 신호 알림 시 관제센터에서 재확인 후 필요시 직접 가정을 방문하는 등 안전을 꼼꼼하게 살필 예정이다.김 위원장은 “이번 설 연휴는 주말을 포함해 5일간 이어지는 만큼 아이부터 어르신까지 모두가 안전하고 편안한 명절을 보내는 것이 무엇보다 중요하다”면서 “서울 전역에서 운영 중인 ‘서울형 키즈카페’를 비롯해 의료·돌봄·생활 편의 서비스가 시민 눈높이에서 제대로 안내되고 이용될 수 있도록 서울시가 현장 중심의 대응을 이어가야 한다”고 밝혔다.아울러 그는 “설 연휴 동안 아이들과 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 서울 전역 곳곳에서 ‘서울형 키즈카페’가 운영되며, 가족을 만나러 서울에 올라오는 다른 지역 주민도 서울 시민인 가족과 동반하는 경우 ‘서울형 키즈카페’를 이용할 수 있는 만큼 아이들과 가족들 모두 즐거운 명절을 보내시길 바란다”고 덧붙였다.서울형 키즈카페 예약 누리집 ‘우리동네키움포털’에서 연휴 기간 운영하는 키즈카페를 확인할 수 있다.온라인뉴스부