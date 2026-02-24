최호정 서울시의회 의장, 올해 첫 임시회 앞두고 의원들과 현충원 참배

24일 순국선열과 호국영령 숭고한 뜻 기리고 의정활동 새 각오 다짐

이미지 확대 최호정 서울시의회 의장 및 서울시의원 현충원 참배. 서울시의회 제공

최호정 서울시의회 의장은 24일 올해 첫 번째로 열리는 제334회 임시회 개최에 앞서 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리고 의정활동의 새로운 각오를 다짐하기 위해 국립서울현충원을 참배했다.이날 참배에는 이종환 부의장, 이성배 국민의힘 대표의원, 이숙자 운영위원장, 임춘대 기획경제위원장, 이종배 문화체육관광위원장 직무대리, 김영옥 보건복지위원장, 박상혁 교육위원장과 이효진, 이상욱, 윤종복, 이희원 의원이 함께했다.최 의장은 방명록에 “올해도 시민의 삶 가까이에서 문제를 해결하는 서울시의회가 되겠습니다”라고 서명했다.온라인뉴스부