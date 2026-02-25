강석주 서울시의원, 지하도상가 공실 증가·매출 감소… “상권 구조 변화 대응 시급”

이미지 확대 지난 24일 제334회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 하는 강석주 의원

서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘·강서2)은 지난 24일 제334회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 지하도상가의 장기 공실 증가와 매출 감소 등 상권 침체 문제를 지적하며 구조적 대응의 필요성을 강조했다.강 의원은 “서울시 지하도상가는 총 2788개 점포, 약 5만 9000㎡ 규모임에도 불구하고 온라인 소비 확산과 소비 패턴 변화로 공실이 증가하고 매출이 지속적으로 감소하고 있다”며 “이는 단순한 경기 요인이 아니라 상권 구조 자체가 변화하고 있는 상황”이라고 밝혔다.특히 “지하도상가는 ‘통과형 공간’으로 전락하며 유동 인구 대비 실제 소비로 이어지지 않는 구조적 한계를 보이고 있다”며 “과거와 같은 임대 중심 운영 방식으로는 더 이상 상권 회복을 기대하기 어렵다”고 지적했다.이에 강 의원은 “이러한 변화에 대응하기 위한 방안으로 지하도상가 공실을 활용한 도시농업 스마트팜 도입 및 확대 방안을 적극 검토해야 한다”고 제안했다.지하도상가는 외부 기후 변화의 영향을 상대적으로 덜 받고 일정한 온도와 습도를 유지할 수 있는 구조적 특성을 가지고 있어 스마트팜 운영에 적합한 환경을 보유하고 있기 때문이다.아울러 그는 “최근 기후 변화로 인한 농산물 가격 상승, 이른바 기후 인플레이션까지 겹치면서 시민들의 체감 물가 부담이 커지고 있다”며 “가격 상승에 대응할 수 있는 도심형 생산 기반으로서 지하 공간의 활용이 필요한 시점”이라고 밝혔다.끝으로 강 의원은 “지하도상가 문제는 단순한 공실 관리가 아니라 도시 기능 재편의 문제”라며 “소비 중심 공간에서 벗어나 생산과 체험이 결합된 새로운 형태의 공간으로 변화가 필요하다”고 강조했다.온라인뉴스부