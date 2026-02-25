박성연 서울시의원 “구의동 46번지 신속통합기획 선정 환영… 광진 재개발 본격 시동”

18.5년 → 12년 단축… 신속통합기획 2.0 적용으로 속도전

주민 70% 이상 동의… 구의동 노후 주거지 재정비 전환점 마련

이미지 확대 박성연 서울시의원

이미지 확대 후보지 선정 지역인 광진구 구의동 46. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박성연 의원(국민의힘·광진2)은 서울시가 광진구 구의동 46번지 일대를 ‘신속통합기획(신통기획)’ 주택재개발 사업 후보지로 선정한 것과 관련해 “오랜 기간 정비가 지연돼 온 구의동 노후 주거지가 본격적인 재정비 단계에 들어섰다”며 환영의 뜻을 밝혔다.시는 지난 23일 ‘2026년 제1차 주택재개발 후보지 선정위원회’를 열고 광진구 구의동을 비롯해 구로구 개봉동, 은평구 불광동, 서대문구 옥천동 등 6곳을 신통기획 재개발 후보지로 추가 선정했다. 이번 추가 선정으로 서울시 신통기획 후보지는 총 154곳으로 확대됐다.광진구 구의동 46번지 일대는 면적 10만 5957.2㎡ 규모로 1종, 2종(7), 3종 일반주거지역이 혼재된 노후 주거지다. 주민 70% 이상이 사업 추진에 동의하는 등 지역 내 공감대가 높은 지역으로, 사업 추진 기반이 마련됐다는 평가다. 권리산정기준일은 2026년 1월 27일이다.이번 후보지에는 ‘신속통합기획 2.0’이 적용된다. 인허가 절차 간소화와 공정관리 강화를 통해 기존 평균 18.5년 소요되던 정비사업 기간을 12년 수준으로 대폭 단축할 계획이다.또한 기존 5년가량 걸리던 정비구역 지정 절차를 평균 2~2.5년으로 줄인 데 이어, 추가 단축을 통해 2년 이내 지정을 목표로 한다. 정비계획 수립 과정에서는 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획’에 따른 사업성 보정계수, 현황용적률, 입체공원 제도 등을 지역 여건에 맞게 적용해 사업성을 확보할 방침이다.박 의원은 “기반시설이 열악하고 주거환경 개선이 시급한 구의동 일대가 이번에 선정된 것은 매우 의미 있는 결정”이라며 “신속통합기획을 통해 속도감 있으면서도 체계적인 정비가 이뤄져 주민 삶의 질이 실질적으로 향상되길 기대한다”고 밝혔다.한편, 시는 신규 후보지에 대해 토지거래허가구역 지정, 권리산정기준일 고시, 건축허가 제한 등 투기방지 대책을 병행해 실수요자 중심의 정비사업이 추진되도록 할 계획이다.박 의원은 “재개발은 주민을 위한 사업인 만큼 공정성과 투명성을 기반으로 안정적으로 추진돼야 한다”며 “주민 의견이 충분히 반영되는 가운데 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 의회 차원에서도 적극 지원하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부