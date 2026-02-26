김용일 서울시의원, 설맞이 전통시장 현장 인사

이미지 확대 설날을 앞둔 지난 14일과 15일 모래내시장과 백련시장을 찾아 명절 인사를 전한 김용일 의원

이미지 확대 주민들과 인사 나누는 김용일 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회 소속 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 설날을 앞둔 지난 14일과 15일 모래내시장과 백련시장을 찾아 명절 인사를 전했다고 밝혔다.이번 방문은 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 시장 상인들의 고충을 직접 듣고, 제수용품을 마련하는 주민들의 설 민심을 가까이서 살피기 위해 마련됐다.김 의원은 현장에서 시민들에게 새해 인사를 전하며 “모래내시장은 과거 서울 서북권의 물류와 상업을 책임지던 유서 깊은 전통시장”이라며 “모래내시장이 가진 역사적 가치를 보존하면서도 현대적인 편의성을 갖춰 옛 명성을 되찾을 수 있기를 바란다”고 강조했다.그는 지방의원의 역할이 단순히 현장을 둘러보는 것에 그치지 않고, 수렴한 민원을 정교한 정책으로 입안해 실제 주민들의 살림살이에 보탬이 되는 결과를 만들어내는 데 있다며 앞으로 현장의 의견을 의정활동에 반영하겠다고 덧붙였다.온라인뉴스부