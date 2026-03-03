소영철 서울시의원, ‘대흥숲길 상인회’ 창립총회 참석… 새출발 응원

‘대흥숲길 상인회’ 공식 출범… 마포 골목상권 자생력 강화 기대

“대흥숲길, 상인과 주민이 함께 마포를 대표하는 골목상권으로 성장하길”

이미지 확대 소영철 의원이 창립총회 참석해 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 소영철 의원(국민의힘, 마포구 제2선거구)은 지난달 27일 오후 대흥동 상인회 사무실에서 열린 ‘대흥숲길 상인회 창립총회’에 참석해 상인회 출범을 축하했다.이날 창립총회는 대흥동 경의숲길 인근 상인들이 자생력 강화와 상권 활성화를 위해 상인회를 공식 발족하는 자리로 마련됐으며, 상인과 지역 인사 등 50여명이 함께했다.행사에서는 상인회 발족 경과와 향후 운영 계획을 공유하고, 마포구청에 ‘골목형 상점가’ 지정을 신청할 예정임을 밝혔다. ‘골목형 상점가’로 지정될 경우 온누리상품권 사용은 물론 각종 공모사업 참여 등 전통시장에 준하는 다양한 지원과 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다.소 의원은 그동안 마포 지역 골목상권을 직접 찾아 상인들의 애로사항을 청취하고, 이를 서울시에 전달해 정책과 예산에 반영될 수 있도록 힘써왔다. 특히 이번 대흥숲길 상권 역시 현장의 목소리를 면밀히 살피고, 골목상권 경쟁력 강화를 위한 제도적·재정적 지원 방안이 마련될 수 있도록 서울시의회 차원에서 지속적으로 점검해 나갈 계획이다.그는 “대흥숲길 상인회 출범은 지역 상인들이 함께 만든 소중한 결실”이라며 “대흥숲길이 마포를 대표하는 골목상권으로 자리매김할 수 있도록 시의회에서도 관심을 갖고 함께하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부