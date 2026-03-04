메뉴
봉양순 서울시의원, 제11대 4년간 의정활동 주민께 보고 완료

수정 2026-03-04 10:30
입력 2026-03-04 10:30

지역발전 분야별 예산 총 5212억원 포함, 입법·현장 활동 성과 한눈에
“성과는 주민께 보고” 직접 배부 나서, 주민 의견까지 직접 청취

의정보고서 배부하는 봉양순 시의원
의정보고서 배부하는 봉양순 시의원


서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 제11대 의정활동 성과를 담은 의정보고서를 제작해 지역 주민들에게 배부했다고 밝혔다.

이번 보고서는 지난 4년간의 예산 확보 성과와 입법·현장 등 제11대 서울시의원으로서의 의정활동을 분야별로 정리해 주민들이 한눈에 확인할 수 있도록 구성됐다.

봉 의원은 지하철역 출·퇴근 인사와 골목 상점가 등 현장 방문, 공동주택 세대 배부 등을 통해 직접 보고서를 전달하며 주민 의견을 청취했다. 이는 단순한 성과 안내를 넘어, 의정활동을 주민에게 보고하고 의견도 청취하겠다는 취지라고 설명했다.

이번 보고서에는 2022년부터 2026년까지 반영된 총 5212억원 규모의 지역 관련 예산 확보 내역이 담겼다. 교육·청소년 분야 학교환경 개선 예산 643억 원을 비롯해 공원·산림·녹지 확충, 교통 인프라 개선, 하천 정비, 도시환경 개선 등 노원의 생활 기반을 강화하는 사업 예산을 분야별로 정리했다.

의정보고서 표지
의정보고서 표지


여기에는 경춘선 숲길과 당현천 정비, 불암산 힐링타운 환경 개선, 노후 하수관로 및 도로 보수 등 주민 생활과 밀접한 사업들도 대거 포함됐다. 또한 현장민원실 운영 등 소통 중심의 추진 과정 등을 함께 수록해 지역발전을 위한 의정활동 모습을 확인할 수 있다.

아울러 입법과 정책성과도 균형 있게 담았다. 자원순환 기본조례 개정, 웰다잉 조례, 의용소방대 처우 개선 조례 등 민생과 밀접한 제도 개선 활동과 서울시의회 5분 자유발언, 정책토론회 개최 내용이 수록됐다. 이와 함께 주요 언론 보도 및 인터뷰 자료, 수상 내역 등 외부 평가 자료도 포함해 지난 4년의 활동 전반을 종합적으로 정리했다.
봉 의원은 “지난 4년은 주민 여러분의 신뢰와 협력 속에서 가능했다”며 “앞으로도 지역발전을 위해 생활 가까이에서 체감할 수 있는 변화를 만드는 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
