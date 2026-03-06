문성호 서울시의원 “전장연 폭력 점거시위 대응했다고 직원 무더기 고소라니 적반하장도 유분수”

“전장연 적반하장식 무더기 고소는 법치 유린... 유죄 판결로 증명된 불법성”

“절대 매 맞지 말고 강력 대응하라”... 공사에 피고소 직원 전폭적인 법적 보호 지시

서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 제334회 서울시의회 임시회 제2차 교통위원회 회의에서 진행된 서울교통공사의 업무보고를 받은 후, 한영희 기획본부장 겸 직무대행에게 전장연이 그간 불법 폭력 점거 시위에 대응한 서울교통공사 보안관 및 직원들을 무더기로 단체 고소한 사실을 알리며 깊은 분노와 함께, 최근 줄줄이 전차교통방해죄, 업무방해, 집시법 및 도로교통법 위반 등으로 유죄 판결을 받고 있으니 절대 두려워 말고 적극적으로 대응함과 동시에 우리 직원들을 확실하게 보호할 수 있도록 강력 대응을 지시했다.문 의원은 한영희 서울교통공사 사장 직무대행에게 “그간 명분도 바꿔가며 억지로 선전을 위한 불법 폭력 점거 시위를 진행해온 전국장애인차별철폐연대(전장연)이 우리 서울교통공사 보안관을 비롯한, 시위로 인해 서울 시민이 받을 피해를 우려해 대응한 모든 직원들을 향해 단체 고소를 한 사실이 드러났다. 방귀 뀐 놈이 성 낸다고, 적반하장도 이런 적반하장이 따로 없다”면서 분노를 전했다.이어 문 의원은 “그간 불법 폭력 점거 시위를 지속해온 전장연 박경석 상임대표를 포함한 가담자 및 활동가들이 전차교통방해죄, 폭처법, 업무방해, 집시법 및 도로교통법 위반 등으로 유죄 판결을 줄줄이 받고 있다. 이는 법적으로도 사회적으로도 이들의 행동이 도를 지나쳤으며, 주장하는 바가 저지르는 행위에 대해 납득할 수 없다는 것을 의미한다”라며 대응의 정당성을 강조했다.덧붙여 문 의원은 “무엇보다 폭력 행위는 전장연 활동가들이 저지른다는 것은 누구나 아는 사실임에도 불구하고 안전을 위해 이를 저지한 우리 공사 보안관과 직원들을 무더기로 단체 고소하기에 이르렀으니, 이에 대해 공사는 확실하게 우리 직원을 보호해야 한다.”라며 모든 법적, 행정력을 총동원하여 피고소 된 공사 내 모든 직원의 변호를 적극적으로 나서는 등 법적 보호를 지시했다.마지막으로 문 의원은 한 직무대행에게 “서울교통공사 보안관을 포함한 모든 직원들 역시, 전장연 외에 그 어떤 지하철 빌런을 만나더라도 절대 소극적으로 대응하지 않도록 공사가 이를 지켜줘야 한다”고 강조했으며 “폭력을 당하면 맞고만 있지 말고 훈련한 대로 맞대응하라. 물리력을 사용해도 좋다. 절대 매맞지 말고 대응하라. 모든 건 내가 책임진다”라는 각오로 임해 줄 것을 지시했으며, 직무대행은 이에 긍정하며 법적인 대응에 나설 것이라 밝혔다.온라인뉴스부