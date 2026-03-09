메뉴
김용일 서울시의원 “상암 DMC D2-1 방송국 용도 허용은 현장 목소리 반영한 ‘실효적 행정’으로 평가”

수정 2026-03-09 09:14
입력 2026-03-09 09:14
이미지 확대
지난 5일 열린 제334회 서울시의회 임시회 기획경제위원회 회의에서 경제실장에게 질의하는 김용일 의원
지난 5일 열린 제334회 서울시의회 임시회 기획경제위원회 회의에서 경제실장에게 질의하는 김용일 의원


서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 5일 열린 제334회 서울시의회 임시회 기획경제위원회 회의에서 경제실 업무보고를 청취하고, 이수연 경제실장에게 상암 DMC 내 교육·첨단 용지(D2-1)의 효율적 매각과 롯데몰 부지 지구단위계획 변경에 따른 지역 경제 활성화 대책을 주문했다.

서울시는 상암 DMC 내 교육·첨단 용지(D2-1) 지정 용도에 방송국 설치를 허용한 데 이어, 지난 2025년 12월 11일 용지 매각 공고를 시행했다. 해당 부지는 감정평가액 2068억원 규모로, 올해 3월 30일까지 사업계획서를 접수하고 4월 중 우선협상대상자를 선정하여 7월에 매매계약을 체결할 계획이다. 특히 2025년 기준 DMC 입주 기업 553개 중 307개가 방송·콘텐츠 관련 기업이며 이 중 방송국만 86개에 달하는 산업 환경을 반영하여, 기존 ‘교육연구시설 50% 필수’ 조건을 ‘교육연구시설 또는 방송국 50% 필수’로 전환하고 법인 참여가 가능하도록 입찰 요건을 완화했다.

김 의원은 이날 질의에서 D2-1 용지에 방송국 용도를 추가한 것에 대해 “MBC, YTN 등 대형 방송사가 밀집한 현장 여건을 정확히 반영한 적절한 조치”라고 평가하며, 용도 완화를 통한 실질적인 산업 집적 효과를 기대한다고 밝혔다.

또한 상암 롯데몰 부지(지구단위계획) 내 두 개의 획지를 통합하고 판매시설 비율을 60%까지 확대한 결정에 대해서도 “상암 지구가 서북권 경제 거점으로 성장하기 위한 당연하고도 필연적인 수순”이라고 강조하며 현장 중심의 행정을 높이 평가했다.


특히 김 의원은 “경제실의 핵심 역할은 돈이 원활하게 순환될 수 있도록 최적의 여건을 조성하는 것”이라 강조하며, 현재 진행 중인 지구단위계획 변경 및 건축설계 과정에서 DMC역 연결통로 지원 등 인프라 개선이 반드시 반영되어야 한다고 언급했다. 이어 현장을 잘 아는 실무진의 안목이 정책 끝까지 관철되어 DMC가 서북권 경제의 거점이 될 수 있도록 서울시의 책임 있는 행정과 철저한 사후 관리를 요청했다.

온라인뉴스부
