강석주 서울시의원, ‘2026년 서울시 공공보건의료체계 혁신을 위한 정책토론회’ 토론자로 참석

“통합돌봄을 통한 ‘Aging in Place’ 실현가능하도록 시스템 구축해야”

이미지 확대 강석주 의원이 지정토론자로 발표하고 있다.

이미지 확대 강석주 의원(앞줄 맨왼쪽)을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 보건복지위원회 강석주 시의원(국민의힘, 강서2)은 지난 5일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 공공보건의료체계 혁신을 위한 정책토론회’에 토론자로 참석하여 서울시 공공보건의료체계 혁신을 위한 중요한 논의에 함께했다고 밝혔다.이번 토론회는 오는 3월 27일부터 ‘의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률’의 시행을 앞두고 있으며, 지난 2월 ‘필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법’이 국회 본회의를 통과함에 따라 서울시의회 보건복지위원회와 서울시 공공보건의료지원단이 공동 주관으로 개최됐다.이날 토론회는 박병주 서울시 공공보건의료지원단장이 좌장을 맡았으며, 네 개의 주제에 맞춰 여러 전문가의 발표가 진행됐다. 첫 번째로 문진수 서울대학교병원 공공부원장은 ‘지역완결형 의료전달체계 구축의 현주소와 과제’를 주제로 발표하며, 지역 기반의 의료 전달체계 구축의 필요성과 과제를 설명했다. 이어서 옥민수 울산의대 교수는 ‘서울형 필수의료 정책수가 도입’ 방안을 발표했다.또한 윤주영 서울대학교 간호대학 교수는 ‘초고령사회 서울, 지역사회 건강돌봄 로드맵’을 발표하며, 고령화 사회에서 건강돌봄 시스템을 강화할 필요성을 발표했다. 마지막으로 박상민 서울대학교 의과대학 교수는 ‘AI 기반 의료 생태계: 한국 의료의 구조적 혁신과 글로벌 리더십 확보전략’을 주제로 발표하며, AI 기반의 의료 혁신 방향을 제시했다.이날 지정토론자로는 강석주 시의원을 비롯해 이병도 시의원, 조영창 서울시 시민건강국장, 이중규 보건복지부 공공보건정책관, 이현석 서울시 서울의료원장, 소예경 금천구 보건소장, 이영문 全 국립정신건강센터장, 조유라 동아일보기자 등이 참석해 주제 발표에 이어 심층적인 논의의 자리를 가졌다.첫 번째 토론자로 나선 강 의원은 ‘살아온 집에서 노후 보내기(Aging in Place)’를 실현하기 위한 통합 보건·복지 시스템 구축의 중요성을 강조하며, 세 가지 정책적 제언을 제시했다.첫째 자치구별 ‘돌봄 격차’ 해소를 위해 서울시 차원의 정밀한 전략이 필요하며, 각 지역의 수요에 맞춘 인력·예산 배분이 이루어져야 한다고 주장했다. 둘째 보건소의 역할을 ‘현장 컨트롤타워’로 재정립하고, ‘현장 통합지원팀’을 통해 보건·복지부서 간 협력과 조정 기능을 강화해야 한다고 제안했다. 셋째, 민간과의 협력을 필수로 하고, 서울시가 민간 기관의 참여를 유도할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다고 강조했다.마지막으로 강 의원은 이러한 정책들이 ‘지역사회 건강돌봄 로드맵’으로 자리잡아 서울시의 핵심 정책으로 실현될 수 있도록 예산 심의와 정책마련을 적극적으로 지원할 것이라고 밝혔다.한편, 강 의원은 제11대 전반기 보건복지위원장(2022.7~2024.6)과 ‘서울시의회 저출생·고령사회 문제극복을 위한 특별위원회’ 위원장(2024.9~2025.9)을 역임하며, 관련 정책을 선도하는 활발한 의정활동을 펼치고 있다.온라인뉴스부