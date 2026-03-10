박유진 서울시의원 “영화인과 15년 합의 파기한 오세훈표 서울영화센터, ‘600억짜리 DVD방’인가”

“서울시는 3월 5일 발표된 ‘영화인연대’ 성명에 즉각 응답하고 공론장 마련해야”

영화인과 15년간 합의해온 ‘서울시네마테크’ 일방파기 비판

“시네마테크 기능 빠진 서울영화센터, 산업 인프라 아닌 단순 무료상영관”

이미지 확대 지난 5일 열린 경제실 업무보고에서 질의하는 박유진 의원

서울시의회 박유진 의원(더불어민주당, 은평3)은 지난 5일 열린 경제실 업무보고에서 600억원의 예산이 투입된 ‘서울영화센터’가 당초 취지와 달리 단순 무료상영관으로 전락했다고 질타하며, 같은 날 발표된 영화인연대의 성명에 서울시가 책임있는 대응을 촉구했다.박 의원은 “서울영화센터는 15년 전 수많은 영화인들이 ‘서울시네마테크’ 건립을 염원하며 시작된 프로젝트임에도 불구하고, 현재는 무료로 영화를 틀어주는 ‘대형 DVD방’ 수준에 그치고 있다”며 “영화산업 인프라를 구축하고 생태계를 고도화하겠다는 창조산업과의 목표가 민망한 실정”이라고 비판했다.박 의원은 한국독립영화협회, 시네마테크협의회 등 20개 단체가 모인 ‘영화인연대’의 성명서를 인용하며, 영화인 당사자의 목소리를 묵살한 서울시의 일방적인 행정을 지적했다.성명서에 따르면 영화인들은 서울시가 한 기존 약속에 따라 시네마테크 기능을 회복하고 센터를 민주적으로 운영하기 위한 공론장 마련을 요구하고 있다.박 의원은 “전 세계 주요 도시의 시네마테크는 영화 산업 경쟁력의 총본산이자 아카이브, 연구, 비평이 이뤄지는 고도화된 인프라”라며 “단순히 OTT에서 볼 수 있는 영화를 무료로 상영하는 것이 600억원 규모 공공시설의 역할인가”라고 비판했다.평소 ‘기승전 일자리’를 강조해 온 박 의원은 “영화산업은 수많은 스태프와 창작자가 지속적으로 활동할 수 있는 환경이 마련될 때 성장할 수 있다”며 “영화제 예산은 30%나 삭감하고, 영화인들이 비판하는 시설 운영은 강행하는 현재의 오세훈 시정은 오히려 영화산업을 방해하는 것”이라고 강조했다.마지막으로 박 의원은 소관부서인 경제실장에게 “지금이 영화인들과 만나 민관 협력안을 다시 설계할 마지막 기회”라며 “영화인 없는 영화센터가 600억원짜리 흉물로 남지 않도록 즉각적인 소통에 나서달라”고 강력히 주문했다. 이에 대해 경제실장은 “영화계의 다양한 목소리를 듣고 정책에 최대한 반영하도록 하겠다”고 답변했다.온라인뉴스부