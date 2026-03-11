아이수루 서울시의원 “세계 여성의 날, 성평등은 선언이 아니라 정책으로 실현해야 합니다”

‘여성의 힘으로 미래를 열다!’, 중국동포연합중앙회, ‘3.8 세계여성의 날’ 기념행사 개최

“여성은 더 이상 시대의 주변이 아닌, 사회를 이끌고 미래를 만들어가는 중심적인 힘”

이미지 확대 지난 8일 서울 대림동 연변웨딩홀에서 열린 ‘3.8 세계여성의 날 기념행사’에 참석해 인사말을 하는 아이수루 의원

이미지 확대 3.8 세계 여성의 날 기념행사 행사에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 아이수루 의원(더불어민주당·비례)은 지난 8일 서울 대림동 연변웨딩홀에서 열린 ‘3.8 세계여성의 날 기념행사’에 참석했다. 중국동포연합중앙회가 주최하고 중앙회 여성위원회가 주관한 이날 행사에는 동포사회 지도자와 각계 인사, 여성 리더들이 대거 참석해 의미를 더했다.세계 여성의 날은 1908년 미국 여성 노동자들의 권리와 참정권 요구에서 시작돼 오늘날 전 세계에서 여성의 권리와 평등을 기념하는 날로 자리 잡았다. 우리나라에서도 매년 다양한 기념행사와 정책 논의가 이어지고 있다.이번 행사에는 ▲더불어민주당 신흥식 직무대행을 비롯해 ▲서울시의회 김지향 시의원 ▲아이수루 시의원 ▲영등포구의회 이규선 운영위원장 ▲양송이 행정위원장 ▲김경환 상임고문 ▲새생명복지재단 송창익 이사장 ▲연세대학교 총동문회 지원근 회장 ▲료녕성애심기금회 박성관 이사장 ▲아시아아트피아드위원회 자문위원 김덕례 ▲조선족 우수기업인 ㈜성달인터내셔날 이장성 대표 등 각계 주요 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.행사는 중국동포연합중앙회 여성위원회 이송금 위원장의 환영사로 막을 올렸다. 이 위원장은 “3.8 세계여성의 날은 여성의 권리와 역할, 그리고 사회적 가치를 다시 한번 되새기는 뜻깊은 날”이라며 “여성들이 서로 연대하고 협력하며 더 큰 미래를 만들어가야 한다”고 강조했다.이어 중국동포연합중앙회 김미정 총회장은 인사말에서 “3.8 행사는 단순히 여성을 축하하는 날이 아니라 여성이 걸어온 길을 기억하고, 앞으로 여성이 만들어갈 미래를 응원하는 날”이라며 “오늘날 여성은 더 이상 시대의 주변이 아닌, 사회를 이끌고 미래를 만들어가는 중심적인 힘”이라고 밝혔다.아이수루 의원은 이날 행사에서 “세계 여성의 날은 여성의 권리와 성평등의 가치를 다시 확인하는 의미 있는 날”이라며 “성평등은 선언이나 구호에 머무르는 것이 아니라 정책과 제도를 통해 실질적으로 구현되어야 한다”고 말했다.이어 “여성의 사회 참여 확대와 안전한 사회 환경 조성은 도시 경쟁력과 직결되는 중요한 과제”라며 “서울시의회는 여성의 경제활동 참여 확대, 돌봄 정책 강화, 여성 안전 정책 등을 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다”고 강조했다. 그러면서 “성평등은 특정 집단만의 문제가 아니라 우리 사회 전체의 지속가능성을 위한 핵심 가치”라며 “서울이 모두가 존중받는 포용적 도시로 발전할 수 있도록 의정활동을 이어가겠다”고 덧붙였다.이날 행사에서는 중국동포연합중앙회 여성위원회 회가를 함께 부르며 분위기를 고조시켰고, 참석자들은 뜨거운 박수와 환호 속에서 여성의 연대와 희망을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.이번 행사는 재한 중국동포 여성들의 자긍심을 높이고 여성 리더십의 가치를 재확인하는 자리로 평가받고 있다. 참석자들은 앞으로도 여성의 힘을 바탕으로 동포사회와 지역사회 발전에 적극 기여하며 더 밝은 미래를 함께 만들어갈 것을 다짐했다.아이수루 의원은 앞으로도 여성·청년·다문화 정책을 아우르는 포용적 정책 기반을 강화하고, 시민이 체감할 수 있는 성평등 정책 실현을 위해 지속적인 의정활동을 펼쳐나갈 계획이다.온라인뉴스부