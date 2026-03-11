문성호 서울시의원 “서울경전철 서부선 차량기지 계획 변수 없음 확인… 노리쇠 전진”

도시기반시설본부와 교통실 진행 상황 점검 결과, 서부선 차량기지로 계획된 노량진 수도자재센터 사용하는 데에 발생할 변수 없어

우선협상대상자인 두산건설과의 실시협약만 맺어진다면 곧바로 시공에 들어갈 수 있는 상태로 만반의 준비 요청

이미지 확대 왼쪽이 임춘근 서울 도시기반본부 본부장(왼쪾)에게 질의하는 문성호 의원

서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 제334회 서울시의회 임시회 제4차 교통위원회 회의에서 진행된 도시기반시설본부의 업무보고를 받은 후, 임춘근 도시기반시설본부장에게 서울경전철 서부선 차량기지 계획 관련하여 진행하는 데에 변수는 없는지 확인함과 동시에 실시협약이 맺어지면 곧바로 시공에 들어갈 수 있도록 만반의 준비를 요청했다.문 의원은 임 본부장에게 “현재 출자자 부족분 문제로 시간이 걸리는 서울경전철 서부선에 대해, SH가 출자해도 되는지에 대한 검토 심사 역시 LIMAC에서 진행되고 있으니 먼저 김칫국 마시는 격일지도 모르겠지만, 서울시 입장에서는 모든 준비를 마쳤다는 대시민 차원의 보고를 할 필요가 있다. 따라서 서울경전철 서부선 차량기지 계획에 대해 검토하고자 한다”라며 질의를 시작했다.이어 그는 “지난 행정사무감사에서도 검토한 바 있듯, 노량진에 위치한 수도자재센터 건물을 사용하는 계획을 수립한 바는 이미 검토했다. 여기에 더해 우선협상대상자인 두산건설과 실시협약이 체결된다면 곧바로 시공이 가능한 만반의 준비 태세를 갖출 것을 함께 보완한 바 있는데, 본 계획에 있어 추후 발생할 변수나 이의 제기 등을 통해 변경 가능성이 존재하는지 검토하고자 한다”라고 밝혔다. 일전에 동작구에서는 노량진 수도자재센터 건물을 서부선 차량기지화하는 계획에 유감을 표하며 소통을 원했던 바 있어 더욱 세밀한 검토의 필요성을 설파했다.문 의원의 질의에 임 본부장은 “말씀하신 대로 실시협약이 체결되면 곧바로 진행이 가능한 상황이라 실제 설계도면이나 구획 지정 등 계획서가 만들어진 상황은 아니다. 하지만 해당 수도자재센터를 활용하는 계획에는 변함이 없을 것이며, 발생할 변수 역시 현재 진행 상황에서는 발생하지 않을 것으로 예측한다”라며 현재 상황을 설명했다.이에 문 의원은 “변수가 발생하지 않을 것으로 예측하고 있으니 참으로 다행이다. 아쉬운 점은 나중에 ‘어이쿠, 사용하지 못하게 되었습니다’라는 식으로 시민의 가슴을 철렁 내려앉게 하는 일이 없어야 하기에 가능한 범위 내에서 미리 사전 준비해 만전을 기한다는 생각으로 3D로 된 예측도나 현재 건물 부지에서 변경될 구획 지정 등 초반 작업이 가능한 선에서 미리 준비하는 것도, 서부선 추진에 있어 ‘서울시는 만전을 기합니다!’라는 긍정적 시그널을 보낼 수 있다는 생각”이라고 첨언했다. 임 본부장은 최선을 다하겠다고 답변했다.마지막으로 문 의원은 “두산건설의 출자자 모집이 쉽지는 않은 숙제인 것은 확실하다. 그렇다면 본 계획을 수립한 장본인이자 함께하는 서울시 입장에서는 계획에 필요한 모든 준비를 마쳤다는 대시민 시그널을 보내 확실한 추진 의지를 보일 필요가 있다. 교통실에서도 이미 실시협약안과 실시설계안을 준비 완료한 터라 출자자 부족분만 채우면 문제없이 진행할 수 있다는 것을 보여주고 있다”라며 만반의 준비를 다 완료한다는 각오로 임해 줄 것을 지시하며 질의를 마쳤다.온라인뉴스부