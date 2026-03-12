김기덕 서울시의원, ‘5선 도전’ 출사표… “서북권 중심 명품도시 건설 위해 뛸 것”

지난 9일 예비후보 등록 마쳐… “4선 경륜으로 마포의 더 큰 도약 이끌 것”

정청래 국회의원과 원팀 강조… “최다선 의원으로서 더 큰 마포 만들 것”

이미지 확대 김기덕 서울시의원이 예비후보 등록 서류를 전달하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 김기덕 의원(마포구4, 더불어민주당)이 9일 예비후보 등록을 마치고 서울시의회 5선 도전을 공식화했다.김 의원은 “서북권 중심의 명품도시 건설을 목표로 다시 한번 주민 여러분의 선택을 받고자 한다”며 “지난 4선 의정활동 동안 흔들림 없이 일할 수 있도록 성원해주신 마포 주민과 든든한 지원군이 되어준 정청래 국회의원께 깊은 감사를 드린다”고 소회를 밝혔다.그는 이번 5선 도전의 핵심 가치로 ‘실력’과 ‘경륜’을 꼽았다.이어 “이번 선거를 통해 서울시의회 최다선 의원으로서 서울시의 중책을 맡아 우리 지역의 오랜 숙원사업들을 확실하게 해결하고 마포의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다”고 강조했다.특히 김 의원은 당내 경선 과정에 대해 “비록 경선이라는 치열한 과정이 앞에 있지만, 그동안 쌓아온 의정 성과와 검증된 실력으로 정면 돌파하겠다”는 자신감을 내비쳤다.또한 “경선은 당에서 주는 옷을 입기 위함”이라며 “금도를 넘지 않으면 경선은 경쟁력을 키우는 데 도움이 되는 것”이라고 밝히기도 했다.그러면서 “정청래 대표와 함께 원팀이 되어 ‘더 큰 마포’를 만들고, 주민의 믿음에 확실한 성과로 보답하겠다”고 덧붙였다.김 의원은 4선 시의원을 지내는 동안 부의장을 역임하고 지역구인 마포구를 중심으로 서울시 전반의 행정 및 예산 감시, 지역 발전을 위한 정책 제안 등 활발한 의정활동을 펼쳐온 베테랑 정치인으로 평가받는다.온라인뉴스부