윤영희 서울시의원, 구룡마을 도시개발사업 계획 변경 관련 주민설명회 요청

6일 교통실 업무보고에서 교통영향평가 결과 공개 요청

11일 김병민 정무부시장 면담, 주민설명회 개최 요청

12일 운영위원회에서 곽관용 정무수석에 재차 전달

이미지 확대 지난 11일 김병민 서울시 정무부시장을 직접 만나 구룡마을 개발계획 변경과 관련해 주민설명회 개최를 요청한 윤영의 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 윤영희 의원(국민의힘, 비례)은 개포 구룡마을 도시개발사업의 계획 변경에 따른 주민 우려를 서울시에 전달하고 충분한 설명과 소통을 요청했다.윤 의원은 지난 6일 서울시 교통실 업무보고에서 교통실장에게 “교통영향평가 결과가 나오면 주민 요구에 따라 공개해 달라”고 요청했다.이어 지난 11일 김병민 서울시 정무부시장을 직접 만나 구룡마을 개발계획 변경과 관련한 주민들의 우려를 전달하며 주민설명회 개최를 요청했다.또한 12일 열린 서울시의회 운영위원회 회의에서는 곽관용 서울시 정무수석에게 같은 내용을 재차 전달하며 서울시의 적극적인 설명과 주민설명회 개최를 요구했다.그는 “구룡마을 개발은 중요한 사업인 만큼 세대수 증가에 따른 교통·교육 환경 변화에 대해 주민들이 충분히 이해하고 납득할 수 있도록 설명과 소통이 필요하다”고 강조했다.이에 대해 곽 정무수석은 “해당 지역 주민들의 우려에 공감하며 관계 부서 및 SH공사와 협의해 조속히 필요한 조치를 하겠다”고 답했다.윤 의원은 “앞으로도 개포동 주민들의 목소리가 시정에 충분히 반영될 수 있도록 계속 현안을 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부