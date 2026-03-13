신복자 서울시의원 “동대문구 복지·돌봄 시설 공백 심각…지역 간 불균형 해소해야”

이미지 확대 신복자 서울시의원이 서울시 복지실 업무보고에서 질의하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 보건복지위원회 소속 신복자 의원(국민의힘, 동대문4)은 제334회 임시회 기간 중인 지난 4일(복지실)과 10일(여성가족실) 업무보고에서 동대문구의 장애인 복지시설과 초등 돌봄 시설 설치 현황이 열악한 점을 지적하며 서울시의 적극적인 대책 마련을 강력히 촉구했다.신 의원은 지난 4일 복지실 업무보고에서 ‘장애인 공동생활가정’이 유독 동대문구에만 전무하다는 점을 강하게 지적하며 “타 자치구는 10개 이상 운영되는 곳도 있는 이 시설이 동대문구에만 없다는 사실은 납득하기 어렵다”고 밝혔다.이어 “장애인이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 자립을 돕는 ‘장애인 공동생활가정’은 필수적인 복지시설”이라며 동대문구의 공백 문제를 지적했다.이에 대해 서울시 복지실장은 “그간 장애인 공동생활가정 확충에 있어 자치구의 추진 의지와 적정 주택 확보 등 인프라 구축에 현실적인 어려움이 있었던 것이 사실”이라고 설명하며 “현재 LH나 SH에서 보유한 주택 등이 일부 있는 것으로 확인했다며, 이 부분을 적극 협의하여 동대문구 내 해당 시설이 설치될 수 있도록 노력하겠다”고 답변했다.또한 지난 10일 열린 여성가족실 업무보고에서 신 의원은 초등 돌봄의 핵심인 우리동네키움센터 유형 중 하나인 ‘융합형 키움센터’의 지역 불균형 문제를 거론했다.현재 융합형 키움센터는 25개 자치구에 32개소가 설치돼 있다. 하지만 동대문구를 포함한 9개 자치구는 융합형 키움센터가 미설치된 반면, 특정 자치구에는 여러 개가 집중 설치돼 있는 점을 꼬집었다.신 의원은 “융합형 키움센터는 무료 급식과 주말 운영 등으로 맞벌이 부모들의 선호도가 매우 높다”며 “설치 장소 확보나 예산 확보 등 자치구의 의지 부족을 탓하기 전에, 서울시가 공공기여 공간 활용 등을 통해 미설치된 자치구에도 조속히 설치할 수 있도록 하여 모든 아동과 부모가 골고루 혜택을 받을 수 있도록 균형 행정을 펼쳐야 한다”고 강조했다.이에 대해 서울시 여성가족실장은 “미설치된 자치구 의견에 우선적으로 귀 기울여 융합형 키움센터가 설치될 수 있도록 노력하겠다”고 답변했다.신 의원은 “장애인 공동생활가정과 융합형 키움센터가 동대문구를 포함한 미설치 지역에 조속히 들어설 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 의지를 밝혔다.온라인뉴스부