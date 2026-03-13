김혜영 서울시의원, 서울시 중국어 홍보물 ‘김치’ 표기 오류 지적

이미지 확대 김혜영 서울시의원

서울특별시의회 문화체육관광위원회 소속 김혜영 의원(광진구 제4선거구)은 5일 개최된 제334회 임시회 서울시의회 문화체육관광위원회 업무보고 회의에서 서울시 홍보기획관을 상대로 서울시 공식 중국어 홍보물에 우리 고유 음식인 ‘김치’가 중국식 절임 채소를 뜻하는 ‘파오차이(泡菜)’로 오표기된 점을 지적했다.이날 김 의원은 “최근 중국 등 주변국의 ‘김치 공정’과 같은 문화 침탈 시도가 계속되는 가운데, 우리 고유의 음식 문화인 김치를 지키는 일은 국가적 자존심이자 문화 주권의 문제”라며 “서울시가 배포하는 공식 외국어 홍보물에서 김치가 중국의 절임 채소인 ‘파오차이’로 표기된 것은 도저히 묵과할 수 없는 사안”이라고 강조했다.김 의원이 서울시 홍보기획관으로부터 제출받은 ‘2026년 1월 민원 접수 및 처리현황 자료’에 따르면 서울시 중문(번체·간체) 사이트와 ‘2025년 관광 가이드북’ 등에서 ▲김치찌개는 ‘파오차이탕(泡菜湯)’ ▲뮤지엄김치간은 ‘파오차이 박물관’으로 각각 번역되어 배포된 사실이 드러났다.김 의원은 문화체육관광부가 이미 지난 2020년 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 개정하여 김치의 올바른 중문 표기를 ‘신치(辛奇)’로 명시했음에도 불구하고, 서울시는 지침 시행 5년이 지나도록 여전히 구태의연한 오표기를 답습하고 있었다는 점을 언급했다.그러면서 김 의원은 이날 질의를 통해 서울시 홍보기획관에게 ▲오표기 발생 원인 규명 ▲해당 민원 접수 후 조치 사항 ▲재발 방지를 위한 사전 모니터링 강화 및 외부 평가 실시에 대한 답변을 요구했다.이에 대해 서울시 홍보기획관은 “민원인을 통해 지적된 홍보물은 서울시 산하기관인 서울관광재단에서 제작한 것으로, 오표기가 그대로 노출된 점을 확인했다”며 과오를 인정했다. 이어 “지적 사항에 대해 즉각적인 수정 조치를 요청했으며, 앞으로도 서울시 정보가 더욱 정확한 번역 및 표기로 제공될 수 있도록 노력하겠다”고 답변했다.김혜영 의원은 “서울시는 대한민국의 얼굴이자 문화 홍보의 전초기지”임을 강조하며 “이번 사태를 계기로 산하기관을 포함한 서울시 전체 홍보물에 대한 철저한 검수 체계를 구축하여 다시는 이런 어처구니없는 실수가 반복되지 않도록 해야 할 것”이라고 당부하며 질의를 마쳤다.온라인뉴스부