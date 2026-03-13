박승진 서울시의원, 중화2동 309-39번지 일대 재개발 본격 추진 이끌어

이미지 확대 중화2동 309-39번지 일대 재개발 사업 조감도

서울시의회 박승진 의원(더불어민주당, 중랑3)은 11일 열린 서울시 도시계획위원회 제3차 수권분과위원회에서 중화2동 309-39번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획이 수정가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.이번 심의를 통해 중화2동 309-39번지 일대는 최고 35층, 총 1280세대(임대주택 243세대 포함) 규모의 새로운 주거단지로 조성될 예정이다.해당 지역은 노후·불량주택이 밀집한 지역으로 2009년 중화 재정비촉진지구로 지정됐으나 사업이 장기간 정체되면서 2023년 촉진지구에서 해제되는 등 개발이 지연돼 왔다. 이후 2024년 8월 서울시 신속통합기획 후보지로 선정되며 본격적인 정비계획 수립이 추진됐다.이번 계획에서는 용도지역을 기존 1·2종 일반주거지역에서 3종 일반주거지역으로 상향하고, 「2030 도시·주거환경정비 기본계획」에 따른 사업성 보정계수(1.7)가 적용되면서 사업성이 크게 개선됐다. 이에 따라 기존 촉진지구 계획(용적률 235%, 최고 25층, 약 900세대) 대비 세대수가 약 42% 증가한 1280세대 규모로 확대됐다.특히 중랑천과 봉화산 자연환경을 고려한 수변 특화 주거단지로 조성된다. 중랑천에서 봉화산 능선 방향으로 동·서 통경축을 확보해 열린 경관을 형성하고, 중랑천에서 단지 내부로 갈수록 높아지는 스카이라인을 계획하여 쾌적한 수변 도시경관을 만들 예정이다.또한 장미제일시장 인접 지역에는 근린생활시설과 사회복지시설, 공영주차장 등 공공시설을 배치해 지역 활성화를 도모하고, 중화역~중랑천 구간에는 어린이공원과 녹지 보행가로를 조성하는 등 생활환경 개선 계획도 포함됐다.박 의원은 “중화동 일대는 노후주택이 밀집해 주거환경 개선 요구가 지속적으로 제기된 지역”이라며 “이번 재개발 심의 통과로 장기간 정체됐던 사업이 본격적으로 추진될 수 있게 되어 매우 뜻깊다”고 밝혔다.이어 박 의원은 “중랑천과 연계한 쾌적한 수변 주거단지 조성과 함께 공공시설과 보행환경까지 개선되는 만큼 지역 주민들의 삶의 질이 크게 향상될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 통합심의 등 후속 절차가 원활히 진행되어 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 강조했다.박 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장을 맡아 지역구의 박홍근 국회의원과 함께 중랑구 주거환경 개선을 위해 활발하게 의정활동을 하고 있다. 또한 서울시 도시재정비위원회, 건축위원회, 소규모주택정비통합심의위원회 위원으로 활동하며 중랑구를 포함한 서울시 주거환경 개선에 앞장서고 있다.온라인뉴스부