허훈 서울시의원 “서울시 차원의 한류산업 지원 및 육성 위한 ‘한류산업진흥 조례’본회의 통과”
수정 2026-03-13 17:18
입력 2026-03-13 17:18
서울시가 추진하고 있는 한류 연관산업 지원·육성 사업들이 한층 활성화될 전망이다.
서울특별시의회 허훈 의원(국민의힘, 양천2)이 지난달 제정, 발의한 ‘서울특별시 한류산업진흥 조례안’이 13일 제334회 제3차 본회의에서 가결됐다.
K-팝, K-드라마에서부터 시작된 한류 열풍은 최근 들어 뷰티, 패션, 식품, 의료 등 한국 문화와 산업 전반에서 고유의 장르로 자리 잡으며 전 세계적 관심을 받고 있다.
실제로 서울시는 부서별로 여러 가지 사업을 운영하며 각종 K-콘텐츠들을 지원하고 있다. 서울뷰티위크, 서울패션위크를 통해 서울의 우수 뷰티기업, K-패션 디자이너 및 브랜드의 해외 진출 기반을 마련하고 있으며 한류와 엔터테크를 접목해 국내 엔터테크 기업의 글로벌 시장 진출 기회 확대를 위한 창조산업 융합축제 ‘엔터테크, 서울 2025’를 지난해 처음으로 개최하기도 했다.
허 의원이 발의한 제정 조례안은 이 같은 트렌드를 반영, 한류산업 및 한류 연관산업의 지원을 위한 서울시의 역할을 보다 명확히 규정하고 있다. 조례안은 ▲시 차원의 한류산업 기본계획 수립 ▲시비 확보 노력 ▲한류산업 진흥을 위한 각종 지원사업 추진 ▲중앙정부, 다른 지자체, 기업 등과의 협력체계 구축 등의 내용을 담았다.
조례가 시행되면 서울시가 진행하고 있는 각종 지원사업이 확대될 뿐만 아니라 관련 단체·전문가 육성, 정부 및 기업과의 협력체계 구축도 원활하게 진행될 수 있을 것으로 보인다.
허 의원은 “K-컬처 열풍이 단순 현상에 머물게 하기보다 관련 산업과 연계, 문화와 경제 발전의 선순환을 통한 도시 경쟁력 향상으로까지 이어질 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “한류 관련 유망 기업 발굴·창업 지원 및 제작, 유통, 해외 진출 등 원스톱 서비스를 체계적으로 지원할 수 있도록 의회 차원에서도 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.
특히 “서울이 글로벌 TOP5 도시로 도약하는 데 다양한 분야의 한류 산업들이 역할을 할 수 있도록 정책적·입법적 뒷받침을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.
온라인뉴스부
