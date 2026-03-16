이영실 서울시의원, 한강버스 프로펠러 교체·동파 크랙까지... 개별 사고 아닌 구조적 결함 의혹

‘프로펠러 전면교체’, 사태 심각성 더해

“시스터쉽 구조 특성상 동일 사고 반복 우려... 더 큰 사고 전 전면 점검 필요”

“하자보수 대상 범위 임에도 일부 수리비 한강버스 측 부담... 비용 처리 기준도 점검해야”

이미지 확대 질의하는 이영실 의원

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서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 미래한강본부로부터 보고받은 ‘한강버스 수리 내역’과 전문가 의견을 검토한 결과, 최근 한강버스에서 반복적으로 발생하고 있는 고장이 단순한 개별 사고를 넘어 설계와 장비 결함 가능성이 있는 구조적 문제라고 지적했다.미래한강본부 보고에 따르면 2025년 11월 이후 한강버스 선박에서는 ▲프로펠러 손상 ▲펌프 케이싱 크랙 ▲배전반 BUS BAR 소손 ▲추진체 정지 ▲배관 손상 등 치명적인 고장이 잇따랐다. 특히 104호, 109호, 111호 선박은 프로펠러 파손 정도가 심각해 단순 수리가 아닌 ‘전면 교체’라는 극단적 조치까지 취해진 것으로 확인됐다.이 의원은 이를 두고 “한강버스는 쌍동선 구조에 아웃보드 스크류 방식의 추진 시스템을 채택하고 있어, 로프나 수중 이물질이 프로펠러에 감겨드는 사고가 반복될 수 있다는 점을 지난해 업무보고에서 여러 차례 지적한 바 있다”며 “당시의 우려가 현실화되어 이제는 수리가 아닌 교체 수준으로 상황이 악화된 점에 대해 향후 운항 안정성이 매우 염려된다”고 밝혔다.전문가들의 진단도 심각성을 더한다. 펌프 케이싱 크랙과 가스켓 손상 등에 대해 재질 결함이나 구조적 문제 가능성이 제기됐으며, 한강버스 선단이 동일한 설계와 장비를 공유하는 ‘시스터쉽(Sister Ship)’ 구조라는 점에서 한 선박의 결함이 전체로 번질 수 있다는 경고도 나왔다.이 의원은 “동파 사고나 오수통 문제처럼 설계와 부품이 동일하게 적용된 사안은 시스터쉽 특성상 모든 선박에서 똑같은 문제가 발생할 수 있다”며 “올해처럼 한강 결빙이 심하지 않은 겨울에도 크랙이 발생했다는 점은 우리나라의 사계절 기후 특성을 설계 단계에서 충분히 반영하지 못했거나, 불량 부품이 사용된 것은 아닌지 짚어볼 필요가 있다”고 밝혔다.비용 처리 문제도 제기됐다. 이 의원은 스턴튜브 씰 누수, 펌프 케이싱 크랙, 가스켓 손상 등에 대해 “하자 보수 또는 납품 불량 가능성이 있는 사안으로, 하자보증 기간 내 조선소나 납품업체에 수리를 요구할 수 있음에도 한강버스 측이 자체 비용으로 처리하고 있는 것은 납득하기 어렵다”고 지적했다. 이어 “명백히 하자 책임을 충분히 물을 수 있는 사안을 한강버스 측이 떠안는다면 결국 그 부담은 시민 세금으로 귀결된다”면서 조선소와 건조업체의 책임 범위와 비용 처리 기준을 명확히 따질 것을 촉구했다.그는 “지금 드러나는 문제들은 선박 설계와 부품 관리 전반에 걸친 사안일 수 있는 만큼, 더 큰 사고가 발생하기 전에 전체 선박에 대한 구조적 안전 점검과 장비 전수 검사를 실시해야 한다”며 “서울시는 시민의 안전을 최우선으로 하여 설계 결함 여부를 투명하게 밝히고 근본적인 대책을 수립할 것”을 강력히 촉구했다.온라인뉴스부