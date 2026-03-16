김형재 서울시의원 “서울시민 10명 중 8명은 광화문광장 내 태극기 게양대 설치 찬성”

서울시의회 본회의 5분 발언 통해 광화문광장 내 태극기 게양대 설치에 대한 여론조사 결과 공개... 20대 찬성률은 91.7%로 최고치

“디지털 화면 아닌 365일 펄럭이는‘실물 태극기 게양대’ 설치가 시민의 명령”

이미지 확대 김형재 의원이 지난 13일 개최된 서울시의회 제334회 임시회 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.

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서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남구 제2선거구)은 지난 13일 개최된 서울시의회 제334회 임시회 본회의에서 5분 자유발언을 통해 서울 광화문광장에 국가 상징인 태극기 게양대를 설치해야 한다는 서울시민들의 압도적인 여론조사 결과를 공개하며 서울시의 적극적인 행정을 강력히 촉구했다.이날 김 의원이 공개한 자료에 따르면 서울시의회 의원 연구단체인 ‘통일안보포럼’이 발주한 연구용역을 통해 조사된 서울시민 대상 여론조사 결과(3월 10일 발표) 서울시민의 82.40%가 대한민국의 가장 대표적인 표상으로 ‘태극기’를 꼽은 것으로 확인됐다. 특히 광화문광장 내 태극기 게양대 설치에 대해서는 시민 10명 중 8명 이상인 83.90%가 찬성한다고 응답했다.무엇보다 주목할 점은 미래세대인 20대의 반응이다. 이번 조사에서 20대 응답자의 태극기 게양대 설치 찬성률은 91.70%에 달해 전 연령대 중 가장 높은 수치를 기록한 것으로 조사됐다. 이에 대해 김 의원은 “태극기 설치가 특정 세대의 향수가 아니라 오늘을 사는 청년들이 진심으로 바라는 ‘국가 자부심의 표출’이자 ‘정체성의 확인’임을 증명하는 것”이라고 강조했다.그동안 그는 현재 서울시가 추진 중인 ‘감사의 정원’ 조성 계획에서 태극기가 주인공으로 대접받지 못하고 소외된 점에 대해 지속적인 우려를 표해왔다. 이날 김 의원은 “미국 워싱턴 D.C., 영국 런던, 프랑스 파리 등 세계 주요 국가의 심장부에는 반드시 국기가 펄럭이고 있다”며 “왜 유독 대한민국의 심장인 광화문광장에서만 태극기가 조형물 뒤로 숨거나 디지털 화면 속에만 존재해야 하느냐”고 밝혔다.이어 “6.25 참전국에 감사를 표하는 ‘감사의 정원’에서 정작 그들이 피 흘려 지켜낸 태극기가 보이지 않는다면 그것을 어떻게 완전한 국가상징공간이라 부를 수 있겠느냐”라며 “84%의 압도적 찬성 여론은 시민들의 준엄한 명령”이라고 목소리를 높였다.그러면서 서울시에 두 가지 사항을 강력히 요구했다. ▲현재 추진 중인 ‘감사의 정원’ 및 ‘세종로공원 재정비사업’과는 별개로 품격 있는 ‘태극기 게양대’ 설치를 추진할 것과 ▲디지털 방식이 아닌 365일 실물 태극기가 바람에 펄럭이는 고전적 의미의 게양대를 설치해 광화문의 역사성과 자유민주주의의 상징성을 완성할 것을 촉구했다.마지막으로 김 의원은 “태극기는 정쟁의 대상이 아닌 우리 모두를 하나로 묶는 화합과 통합의 상징”이라며 “서울시는 시민의 뜻을 겸허히 수용하여 광화문광장을 대한민국의 자긍심이 살아 숨 쉬는 진정한 국가상징공간으로 거듭나게 해야 한다”고 덧붙였다.온라인뉴스부