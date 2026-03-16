이상훈 서울시의원 “시민행복 위한 서울 미래비전, 시의회와 시장이 함께 그려나가야”

13일, ‘11대 서울시의회 더불어민주당 정책간담회’ 진행하며 정책 토론 주도

김영배·김영남·전현희·정원오 서울시장 예비후보 참석, 서울의 비전과 민생 정책 논의

“정책수석부대표로서 시민이 행복한 서울을 디자인하는 정책 싱크탱크 역할 다할 것”

이미지 확대 이상훈 서울시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 더불어민주당 정책수석부대표 이상훈 의원(강북2, 기획경제위원회)은 지난 13일 ‘오마이TV’ 생방송으로 진행된 ‘11대 서울특별시의회 더불어민주당 정책간담회’의 사회를 맡아, 서울시장 예비후보들과 함께 서울의 미래 비전을 논의하는 자리를 가졌다.이번 간담회는 오는 3월 23일부터 시작될 서울시장 후보 선출 경선을 앞두고, 시의원들과 예비후보들이 정책적 공감대를 형성하기 위해 마련됐다. 현장에는 김영배, 김형남, 전현희, 정원오 등 4명의 서울시장 예비후보가 참석해 각자의 핵심 공약과 시정 운영 철학을 발표했다.사회를 맡은 이 의원은 “서울시의회 더불어민주당은 시민이 신뢰하고, 시민이 행복한 정책 의회를 만들기 위해 전문가와 지역 현장을 아우르는 정책연구개발 TF를 상설 운영하며 정책대안을 마련해 왔다”며 “오늘 이 자리는 서울의 심장을 다시 뛰게 할 소중한 서울시장 후보님들을 모시고 시민행복 정책을 발전시키는 자리”라고 강조했다.먼저 김영배 후보는 ‘시민에게 시간을 돌려드리는 시장’을 기치로 공간 중심이 아닌 시간 중심의 도시 계획 패러다임을 바꾸고 TBS 정상화 등 국민의힘이 역행한 정책을 회복시킬 것을 약속했다.다음으로 김형남 후보는 ‘0% 자살률’과 ‘임대료 상한 0% 조정’ 등을 목표로 한 시정으로 ‘밀려나는 삶이 없는 서울’, ‘불안을 확신으로 바꾸는 시정’을 강조했다.이어서 전현희 후보는 뚝심과 추진력을 바탕으로 ‘윤석열 내란 세력 청산’과 ‘이재명 정부의 성공 뒷받침’, 그리고 ‘최초의 여성 서울시장’이 되겠다는 포부를 밝혔다.마지막으로 정원오 후보는 교통문제 해결 방안으로 ‘5분 정류장·10분 역세권·30분 통근시대 구축’을 제시하며 서울시민의 불편함과 싸우는 ‘효능감 행정’을 강조했다.후보자들의 발표에 이어 이 의원은 “지방정부와 지방의회는 수레의 두 바퀴와 같다”며 “향후 당선될 시장과 긴밀한 당정 협의를 통해 서울시민의 삶을 위협하는 기후위기와 민생불안 문제를 해결해 나갈 것”이라고 밝혔다.특히 간담회 마무리 발언을 통해 “오늘 논의된 소중한 정책 비전들이 향후 서울 전역으로 확산돼 시민의 도전이 지역의 활력으로 이어지는 단단한 선순환 구조를 만들 수 있도록 시의회 차원에서 최선을 다하겠다”고 강조했다.그는 현재 서울시의회 기획경제위원회 위원이자 더불어민주당 정책수석부대표로서, 서울시의 조직·예산·경제·노동 정책 전반을 톺아보며 지역순환경제 활성화를 위한 의정 활동에 매진하고 있다.온라인뉴스부