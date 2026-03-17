최재란 서울시의원, 시민평가 ‘종합우수 의원’ 공동 3위… ‘일 잘하는 의원’ 실력 입증

11일 서울와치 ‘제11대 서울시의회 시민평가 보고서’ 발표

시민감시단 4년 평가 종합 결과, 최 의원 종합우수의원 선정 ‘111명 중 공동 3위’

“시민이 직접 평가한 결과라는 점에서 의미가 크다고 생각… 서울시 행정에 대한 철저한 감시와 정책 대안 제시하는 의정활동에 최선 다할 것”

이미지 확대 질의하는 최재란 의원

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서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 시민단체가 실시한 의정활동 평가에서 우수 의원 공동 3위에 선정되며 지난 4년간 의정활동 성과를 인정받았다.지난 11일 서울와치와 정보공개센터 등의 발표에 따르면 시민의정감시단이 2022년부터 2025년까지 제11대 서울특별시의회 행정사무감사를 평가해 종합 분석한 ‘시의원 시민평가 보고서’에서 최 의원이 종합우수 의원 공동 3위에 이름을 올렸다.서울와치는 매년 시민의정감시단을 구성해 시민들이 직접 행정사무감사 회의 영상을 확인하고 시의원의 질의와 감사 활동을 점검하는 방식으로 평가해 왔다. 이번 평가는 시민이 의정활동을 직접 점검하는 시민 감시 방식으로 진행됐다.4개년 종합평가 결과 종합우수 의원은 11명(12.50%)이었다. 최 의원은 2022년 서울시의회 출입기자단이 선정한 행정사무감사 우수의원 선정에 이어 2023·2024년 시민의정감시단 우수의원 선정까지 3년 연속 수상한 바 있다.또한 최 의원은 행정사무감사 과정에서 정책 문제를 적극적으로 지적하고 서울시 행정에 대한 감시와 견제 역할을 충실히 수행했다는 평가를 받았다. 시민의정감시단은 행정사무감사가 지방의회의 핵심 의정활동으로, 시의원이 행정을 점검하고 시민을 대신해 문제를 제기하는 중요한 기능이라고 설명했다.서울와치는 보고서를 통해 지방선거를 앞두고 유권자들이 후보의 공약뿐 아니라 실제 의정활동 기록을 확인할 필요가 있다고 강조했다. 의정활동 평가는 시민이 직접 의회의 역할을 점검하고 지방의회 책임성을 높이는 중요한 기준이라는 설명이다.최 의원은 “시민이 직접 평가한 결과라는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “의정활동을 하면서 언제나 시민 편에서 서울시 행정을 적극 점검하고 시민의 대리인으로서 감시와 견제 역할에 충실하려 애써왔다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 서울시 행정에 대한 철저한 감시와 정책 대안을 제시하는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부