김용일 서울시의원, 서대문구 자원관리사 교육 현장 방문

이미지 확대 지난 16일 서대문구청 강당에서 열린 서대문구 자원관리사 ‘따로모아’ 역량 강화 교육 현장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 16일 서대문구청 강당에서 열린 서대문구 자원관리사 ‘따로모아’ 역량 강화 교육 현장을 방문해 지역 환경 개선을 위해 앞장서는 자원관리사들을 격려하고 현장의 목소리를 경청했다고 밝혔다.이번 교육은 자원관리사의 자원순환 선도자로서의 역할 강화 및 생활폐기물 감량을 위한 인식 제고에 도움이 되고자 마련됐다.이날 교육에서는 자원관리사 사업 소개와 활동 영상 시청, ‘생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트’ 관련 활동 및 홍보, 자원관리사 역량 강화 교육 등이 진행됐다.김 의원은 “지방의원의 역할은 정책이 현장에서 어떻게 작동하는지 살피고, 그 과정에서 헌신하는 분들의 손을 잡아드리는 것”이라며 “병오년 새해에도 자원관리사 여러분과 함께 발맞춰 더욱 깨끗하고 행복한 서대문구를 만들어가겠다”고 강조했다.온라인뉴스부