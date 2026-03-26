이영실 서울시의원 “수달이 돌아온 서울 하천, 이제는 정책으로 지켜야”

‘2026 수달 토크쇼’서 시민·전문가 참여 속 수달 보호 및 하천 생태 정책 방향 논의

이 의원 “사람과 동물이 공존하는 서울, 시민 참여 기반 생태정책으로 완성해야”

행사에서 ‘2025 서울을 아름답게 만든 사람들 환경디딤돌상’ 수상

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서울특별시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당·중랑1)은 지난 25일 ‘2026 수달 토크쇼’에 참석해 축사를 통해 시민 참여 기반의 생태정책 확대 필요성을 강조했다.이번 수달토크쇼는 서울수달보호네트워크와 이 의원이 공동 주관한 자리로, 서울 하천에서 수달과 함께 살아온 시민들의 경험과 전문가의 생태적 시각, 정책 제안 등을 공유하기 위해 마련됐다. 토크쇼에서는 ▲시민 수달 모니터링 5년 성과 ▲수달 생태에 대한 전문가 의견 ▲수달 보호를 위한 정책 제안 ▲관객 참여형 토론 등이 진행됐다.특히 행사에 앞서 이 의원은 서울환경연합이 수여하는 ‘2025 서울을 아름답게 만든 사람들 환경디딤돌상’을 수상했다. 이 의원은 “이 상은 개인의 성과가 아니라, 현장에서 묵묵히 활동해 온 시민들과 활동가들의 노력의 결실이다. 그 의미를 깊이 새기고 앞으로도 서울의 생태환경 정책에 더욱 책임 있게 임하겠다”고 밝혔다.이 의원은 축사를 통해 “수달은 도시 생태계의 건강성을 보여주는 중요한 지표이다. 수달이 살아갈 수 있는 환경은 곧 시민이 안전하고 쾌적하게 살아갈 수 있는 도시 환경과 직결된다”고 강조했다.이어 “사람과 동물이 함께 공존할 수 있는 도시는 단순한 이상이 아니라, 우리가 반드시 만들어가야 할 정책의 방향이다. 서울이 생태적으로 건강한 도시로 나아가기 위해서는 현장의 목소리를 바탕으로 보다 정교한 정책 설계가 필요하다”고 말했다.또한 “서울시의회 의원으로서 인간과 자연, 그리고 동물이 조화를 이루며 살아갈 수 있는 아름다운 서울을 만들기 위해 더욱 깊이 고민하고, 시민 참여가 정책으로 이어지는 구조를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부