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이병윤 서울시의회 교통위원장, 성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식 참석

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수정 2026-03-26 15:47
입력 2026-03-26 15:47
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성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식에서 이병윤 위원장
성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식에서 이병윤 위원장


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성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식에서 이병윤 위원장
성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식에서 이병윤 위원장


이병윤 서울특별시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문1)은 14일 오후 3시 동대문구 신설동 91-321(성북천 쌈지공원) 인근에서 열린 “성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식” 행사에 참석해 사업 완료를 축하하고 사업을 위해 노력한 동대문구청 관계자들을 격려했다.

성북천 낙하분수 및 경관조명(미디어글라스) 사업은 성북천을 이용하는 주민들의 쾌적하고 안전한 여가 공간 마련을 위해 이 위원장이 서울시 예산 11억 5000만원을 발의·확보해 추진됐으며 동대문구 치수과와 도로과에서 공사를 주관했다.

안감교 낙하분수는 한전 전력구 유출지하수를 활용해 매년 4월~10월 오전 10시~오후 8시 운영할 예정이며, 안암교(북측) 경관조명은 유리 내부의 LED를 통해 다양한 미디어 영상이 매일 일몰 30분 후부터 오후 11시까지 송출·운영될 예정이다.

이날 시연 행사에는 이 위원장과 이필형 구청장, 동대문구 건설안전국장 등이 함께해 사업 추진 경과를 공유하고 주민들과 함께 성북천을 걸으며 안암교 경관조명과 낙하분수를 살펴보는 시간을 가졌다.

이 위원장은 “성북천을 이용하는 동대문구 주민의 건강과 쾌적한 환경 조성을 위해 추진한 사업”이라며 “주민들에게 동대문구의 낮과 밤을 더욱 아름답고 쾌적한 공간으로 돌려드리고자 했다”고 말했다.


이병윤 서울시의회 교통위원장, 성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식 참석
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이어 “앞으로도 동대문구의 쾌적한 환경 조성을 위한 사업들을 적극 발굴하고 지원할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

온라인뉴스부
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