김동욱 서울시의원, 제11회 서해수호의 날 기념식 참석

“희생을 기억하고 헌신을 이어가는 것은 우리의 책무”

이미지 확대 故 한주호 준위 동상 앞에서 묵념 중인 김동욱 서울시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 김동욱 의원(국민의힘, 강남5)은 27일 강남구 수도전기공업고등학교에서 열린 ‘제11회 서해수호의 날 기념식 및 故 한주호 준위 16주기 추모식’에 참석했다.이번 행사는 서해수호 과정에서 목숨을 바친 55명의 영웅을 기리고, 故 한주호 준위의 헌신을 되새기기 위해 마련됐다.김 의원은 故 한주호 준위 동상 앞에서 헌화한 뒤 기념식에 참석해 지역 주민과 유가족, 군 장병들과 함께 호국영령을 추모했다.그는 “자유와 평화를 지키기 위해 희생하신 분들의 뜻을 기억하는 것은 우리 사회가 지켜야 할 기본적인 책무”라고 밝혔다.이어 “국가를 위한 희생이 합당하게 예우받는 사회를 만드는 데 계속해서 책임을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부