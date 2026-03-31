김동욱 서울시의원, 태권도 ‘글로벌 소프트파워’ 통한 미래 성장동력 확보

공연·미디어·관광 연계 및 산업 기반 구축 개정안 발의

데이터 기반 과학 행정 도입으로 정책의 미래 지향적 실효성 제고

이미지 확대 김동욱 서울시의원

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서울시의회 김동욱 의원(국민의힘, 강남5)이 태권도를 고부가가치 문화·관광 자원으로 육성하기 위한 ‘서울시 태권도 진흥 및 지원 조례 일부개정조례안’을 지난 30일 발의했다.이번 개정안은 국기(國技)인 태권도를 단순한 체육 종목을 넘어 대한민국의 가치와 브랜드를 전파하고 소프트파워를 제고할 수 있는 미래 핵심 자산으로 육성하기 위해 마련됐다.김 의원은 현행 지원 범위가 선수 육성과 단순 보급에 치중돼 있어 태권도를 공연·미디어 산업 및 관광 자원과 결합해 고부가가치 미래 산업으로 발전시키기에는 제도적 근거가 부족하다고 지적했다.이에 개정안은 공연·미디어 산업 활성화와 외국인 체험 확대로 서울의 문화적 영향력을 넓히고, 국제 대회 유치 및 관광 프로그램 개발 지원 근거를 신설해 실무적 성과 창출의 발판을 마련했다.특히 단순 연구를 넘어 실증적 데이터에 기반한 ‘데이터 기반 과학 행정 체계’ 구축을 명문화함으로써 정책의 정확성을 높이고 미래 비전 실현을 위한 행정적 실효성을 강화했다.김 의원은 “태권도는 전 세계에 서울의 문화적 영향력을 극대화할 수 있는 중요한 자산이자 미래 산업의 경쟁력”이라며 “이번 조례안을 통해 태권도가 외국인 관광객 유치와 새로운 산업적 가치를 만드는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.이번 개정안은 서울시의회 제335회 임시회에서 논의될 예정이며, 조례가 통과되면 서울의 태권도 정책이 데이터를 바탕으로 정교화돼 글로벌 문화외교 중심지로 도약하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.온라인뉴스부