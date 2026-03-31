‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 광나루 한강공원 피클볼장 개장 이끌어... 생활체육 인프라 확충 성과

예산 확보부터 대회 개최까지… 생활체육 인프라 확충 성과

“한강공원, 시민 일상 속 건강·여가 공간으로 자리잡아”....광나루 한강공원이 그 중심

이미지 확대 오세훈 서울시장과 파클볼장 일대를 돌아보는 박춘선 시의원

이미지 확대 오세훈 서울시장, 참가자들과 기념촬영을 하는 박춘선 시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 29일 광나루 한강공원 내 피클볼장 개장식에 참석해 시민들과 함께 새로운 생활체육 공간의 출발을 축하했다.이번 광나루 피클볼장은 박 의원이 지속적으로 필요성을 제기하며 예산 확보에 힘써 조성된 시설로, 단순한 체육시설을 넘어 시민 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활밀착형 스포츠 공간으로 조성됐다는 점에서 의미가 크다.특히 이번 개장을 기념해 지난 28일부터 29일까지 이틀간 ‘가족 피클볼대회’가 함께 개최되며 시민 참여형 스포츠 문화 확산의 장이 마련됐다. 대회는 사전 경기와 본경기로 나뉘어 진행됐으며, 체험·레슨 프로그램과 다양한 이벤트가 함께 운영돼 시민들의 높은 호응을 얻었다.개장식은 29일 오전 10시 진행됐으며, 내빈과 시민 등 500여명이 참석한 가운데 테이프 커팅과 기념 시타, 결승전 및 시상식 등이 이어지며 현장 분위기를 한층 끌어올렸다.박 의원은 “피클볼은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육으로, 한강공원과 같은 열린 공간에서 더욱 큰 가치를 발휘한다”며 “이번 광나루 피클볼장이 시민들의 건강한 여가 활동과 공동체 활성화의 거점이 되길 기대한다”고 밝혔다.이어 “한강은 단순한 휴식 공간을 넘어 시민의 삶과 밀접하게 연결된 생활 공간”이라며 “앞으로도 시민들이 일상 속에서 체육과 여가를 함께 누릴 수 있도록 생활체육 인프라 확충에 지속적으로 힘쓰겠다”는 각오를 다졌다.한편, 광나루 피클볼장은 강동구 암사동 광나루한강공원 안내센터 인근에 조성됐으며, 접근성이 뛰어나 지역 주민뿐 아니라 한강을 찾는 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.온라인뉴스부