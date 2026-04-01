김용호 서울시의원, ‘서울시 자율방재단연합회 임원 이·취임식’ 참석… 시민 참여형 재난 대응 중요성 강조

서울시 자율방재단 4기 노고 격려 및 5기 출범 축하

“현장 중심 재난 예방 활동의 든든한 버팀목”

“시민의 작은 실천이 도시 안전 지키는 가장 큰 힘… 자율방재단 활동 적극 지원 필요”

이미지 확대 지난 3월 30일 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 열린 ‘서울시 자율방재단연합회 임원 이·취임식 및 활동보고회’에 참석한 김용호 서울시의원(오른쪽 두 번째)이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 지난 3월 30일 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 열린 ‘서울시 자율방재단연합회 임원 이·취임식 및 활동보고회’ 단체 기념촬영 모습이다.

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서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 3월 30일 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 열린 ‘서울시 자율방재단연합회 임원 이·취임식 및 활동보고회’에 참석해 그동안 시민 안전을 위해 헌신해 온 자율방재단의 노고를 격려하고 새롭게 출범한 5기의 힘찬 출발을 축하했다.이번 행사는 지난 3년간 활동해 온 서울시 자율방재단연합회 4기의 헌신과 성과를 기리고, 새로 출범한 5기의 활동 의지를 다지기 위해 마련됐다. 새롭게 구성된 5기의 임기는 올해 초부터 2028년 말까지이며, 자율방재단은 재난 예방과 생활안전 활동을 수행하는 시민 참여 조직으로 현재 서울시 25개 자치구에서 7800여 명의 단원들이 활동하고 있다.이날 행사에는 김 의원을 비롯해 서울시 자율방재단연합회 전·현직 임원과 25개 자치구 단원들, 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장, 강동길 도시안전건설위원회 위원장 등 400여 명이 참석해 자율방재단의 역할과 향후 활동 방향을 함께 공유했다.김 의원은 “폭우와 폭설 등 각종 재난 상황에서 가장 먼저 현장을 지키는 분들이 바로 자율방재단원들”이라며 “빗물받이 정비와 제설 활동 등 일상 속 작은 실천 하나하나가 시민의 생명과 재산을 지키는 중요한 역할을 하고 있다”고 강조했다.이어 “재난 대응은 행정의 노력만으로는 완성될 수 없으며 시민 참여가 함께할 때 더욱 강력한 안전망이 구축된다”며 “서울시의회에서도 자율방재단이 보다 안정적으로 활동할 수 있도록 제도적·행정적 지원 방안을 마련하는 데 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 밝혔다.마지막으로 김 의원은 “지난 4기 단원들의 헌신에 깊이 감사드리며, 새롭게 출범한 5기 자율방재단이 서울을 더욱 안전한 도시로 만드는 데 중추적인 역할을 해주길 기대한다”고 덧붙였다.온라인뉴스부