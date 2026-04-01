김용일 서울시의회 정책위원장, 워크숍 성과 기반한 소위원회 활성화 논의

정책위 간담회를 통해 소위원회 연구과제 실행을 위한 심층 논의 추진

“현장 정책사례를 반영한 실효성 있는 정책 개발”

이미지 확대 22기 정책위원회 간담회를 진행하고 있는 김용일 정책위원장

이미지 확대 지난 3월 31일 정책위원장실에서 열린 정책위원회 관계자들과의 간담회 모습

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김용일 서울시의회 정책위원장(국민의힘, 서대문4)은 지난 3월 31일 정책위원장실에서 정책위원회 관계자들과 간담회를 열고 제22기 정책위원회 워크숍 결과를 토대로 주요 정책과제에 대한 심층 논의를 진행했다.정책위원회는 앞서 워크숍을 통해 균형발전, 청년주거, 지역돌봄 등 핵심 분야의 연구과제를 도출했다. 특히 ‘강북전성시대’ 실현을 위한 재원 안정성 확보, 교통 인프라 선제 구축, 일자리 중심 개발 등 정책 추진 조건이 제시됐고, 의회의 예산·입법·감시 기능을 강화해 정책의 지속성과 실행력을 높여야 한다는 데 공감대가 형성됐다.현장 중심 정책 발굴을 위한 사례 논의도 이어졌다. 관광·문화 분야에서는 걷기 기반 관광코스와 지역상권 연계 가능성을, 기후정책 분야에서는 시민 참여형 교육과 정책 연계 필요성이 강조됐다. 위원회는 이러한 사례를 서울시 정책에 반영하기 위한 구체적 전략 마련 필요성에 의견을 모았다.이날 간담회에서는 워크숍 성과를 소위원회 중심으로 구체화하는 실행 방안이 집중 논의됐다. 각 소위원회는 핵심 연구과제를 중심으로 방향을 정교화하고, 발표자 선정과 일정 수립 등 후속 절차에 착수하기로 했다. 강북권 발전 전략 고도화, 지속가능한 청년주거 체계 구축, 지역사회 기반 돌봄 확대 등이 주요 과제로 논의됐다.정책위원회는 향후 소위원회별 간담회를 순차적으로 개최해 연구과제를 정교화하고, 정책연구와 입법 활동을 유기적으로 연계할 계획이다. 이를 통해 현장 기반 정책 발굴부터 실행까지 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.김 위원장은 “워크숍에서 도출된 정책과제를 실제 정책으로 연결하는 것이 중요하다”며 “소위원회를 중심으로 심층 검토를 강화해 정책 완성도를 높이겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부