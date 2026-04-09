‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 강솔초 통학버스 증차 논의 이끈다… 원거리 통학 해소 해법 모색

지역 초등학교 개교 지연 여파로 통학거리 최대 1.5km

학생 안전·편의 위한 대책 논의

추경 통한 통학버스 증차 및 통학환경 개선 방안 도출

이미지 확대 간담회에 참석한 박춘선 의원

이미지 확대 의회 현장민원과와 통학로를 둘러보는 박춘선 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)은 지난달 30일 서울 강동구 강솔초등학교에서 통학버스 증차와 통학환경 개선을 위한 관계기관 간담회를 개최하고, 원거리 통학 문제 해결을 위한 구체적 방안을 논의했다.이번 간담회는 고덕강일3지구 내 학교 신설 지연으로 인해 일부 학생들이 장거리 통학을 해야 하는 상황이 지속되면서, 통학버스 추가 지원 필요성이 제기됨에 따라 마련됐다. 실제로 일부 학생들은 통학버스를 이용하지 못할 경우 30분가량 도보로 등교해야 하는 불편을 겪고 있다.이날 간담회에는 박 의원과 문현섭 구의원을 비롯해 서울시의회 현장민원과, 서울시 교육지원정책과, 서울시교육청 및 강동송파교육지원청, 강솔초등학교 관계자, 학부모 등이 참석해 현장의 목소리를 공유하고 실효성 있는 대책 마련을 논의했다.강솔초는 고덕강일지구 입주 확대에 따라 학생 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 통학버스 이용 수요 역시 빠르게 늘고 있는 상황이다. 현재 3대의 통학버스가 운영 중이나, 탑승 학생 증가로 추가 지원 필요성이 제기됐다.간담회에서는 통학버스 증차를 위한 예산 확보 방안이 중점적으로 논의됐다. 추경을 통한 예산 확보로 서울시 교육지원정책과에서 통학버스 증차를 추진하는 안과 서울시교육청 학교지원과에서 증차를 추진하는 2개의 안이 검토됐으며, 이와 함께 강현캠퍼스 개교 전까지 한시적 추가 지원, 통학버스 주차 공간 확보 방안 등이 주요 안으로 제시됐다. 또한 통학로 안전 강화를 위해 횡단보도 바닥형 신호등 설치 및 보행 안전시설 확충 필요성도 함께 제기됐다.박 의원은 “고덕강일지구는 젊은 세대 유입으로 학령인구가 증가하고 있는 지역임에도 불구하고 학교 신설이 지연되면서 학생과 학부모의 불편이 커지고 있다”면서 “통학버스 증차와 안전한 통학환경 조성은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라고 밝혔다.이어 “서울시와 교육청 등 관계기관과 긴밀히 협의하여 추경 예산 확보를 포함한 실질적인 해결 방안을 마련하고, 아이들이 안전하게 등교할 수 있는 환경을 만들기 위해 끝까지 챙기겠다”는 의지를 표명했다.한편, 박 의원은 2025년에도 학년도 중단 위기에 놓였던 강솔초 통학버스 지원을 유지하도록 이끌어낸 바 있으며, 간담회 개최 이전 학부모들과 현장에서 통학 거리를 점검하는 등 통학환경 개선을 위한 적극적인 행보를 이어가고 있다.온라인뉴스부