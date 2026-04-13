이상훈 서울시의원 “서울 패션봉제산업 살리려면 현재와 같은 파편화된 지원체계 혁파해야”

4월 8일 ‘서울 패션봉제분야 의견 청책간담회’ 참석… 현장 애로사항 청취

서울시-자치구의 전략적 역할 분담과 전담 컨트롤타워 구축 등 대안 제시

“패션봉제 사회연대경제 주체를 통한 공공조달 등 실질적 자생력 강화 방안 마련할 것”

이미지 확대 지난 8일 서울시청 서소문2청사에서 열린 ‘서울 패션봉제분야 의견 청책 간담회’에 참석한 이상훈 의원

이미지 확대 지난 8일 서울시청 서소문2청사에서 열린 ‘서울 패션봉제분야 의견 청책 간담회’에 참석해 발언중인 이상훈 의원(오른쪽에서 두 번째)

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서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 지난 8일 서울시청 서소문2청사에서 열린 ‘서울 패션봉제분야 의견 청책 간담회’에 참석해 서울 도심제조업의 핵심인 패션봉제산업의 위기를 돌파하기 위한 대안을 제시하고 서울시의 전면적인 정책 개혁을 촉구했다.이번 간담회는 패션봉제산업 지원을 담당하는 서울시 경제실과 자치구 담당자, 서울패션허브 등 봉제지원기관, 봉제업체 대표들이 참여한 가운데 노동자 고령화와 인력난 등 패션봉제 현장의 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이 의원은 현재 서울경제진흥원, 서울디자인재단, 서울패션허브 등 여러 단위로 흩어져 있는 패션봉제 지원체계의 비효율성을 지적하며 기획에서 제조, 유통에 이르는 가치사슬(Value Chain)을 유기적으로 통합 지원할 컨트롤타워의 필요성을 강조했다.그는 “현재와 같이 지원기관에서 서울시 사업을 단순 대행하는 수준을 넘어 산업 발전을 위한 종합 비전을 수립하고 일관성 있게 정책을 추진할 전담 지원조직을 구축해야 한다”고 역설했다.또한 서울시와 자치구 간의 명확한 역할 분담을 통해 효율적인 지원체계의 정립을 촉구하며 “서울시는 글로벌 판촉 지원, 산학협력 모델 구축, 미래 지향적 디자인 발굴과 금융허브 역할 등 정책적·전략적 기능에 집중하고 자치구는 개별 사업장 노동환경 개선, 공동설비 운영, 폐원단 처리 등 현장 수요에 밀착한 지원 기능을 담당해야 한다”는 종합적인 지원 모델을 제시했다.한편 이 의원은 중국·동남아 등과의 ‘단가 경쟁’에서 밀려 어려움을 겪는 서울 패션봉제산업의 위기를 돌파하기 위한 방안으로 패션봉제 사회연대경제 주체를 통한 공공조달 확대를 주문했다. 서울시와 산하 공공기관이 단체 근무복을 구매할 때 서울 패션봉제 사회연대경제 주체의 조달 입찰을 우선해 공공자금의 해외 유출을 막고 지역 산업의 자생력을 강화하는 마중물로 활용하자는 것이다.아울러 “청년 등 신규 인력을 패션봉제업에 유입하기 위한 노동환경 혁신과 처우 개선 방안이 종합적인 지원 계획에 반드시 포함돼야 한다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “서울의 뿌리산업인 패션봉제업이 살아야 서민경제의 실핏줄이 튼튼해진다”면서 “현장의 온기와 비즈니스 마인드가 결합된 정책이 실현될 수 있도록 민관협력 거버넌스를 실질화하고 정책 대안 추진을 위한 조례 개정에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부