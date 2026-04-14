메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

이희원 서울시의원, 동작구 발전 위한 서울시 특별조정교부금 43억 5000만원 확보

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-04-14 14:02
입력 2026-04-14 14:02

이 의원, 흑석동 한강진입로 보행정원 조성 및 도로 표지병 설치 등 주민 편의·안전 예산 대거 확보
“주민 숙원 사업 해결과 안전한 생활 환경 조성을 위해 발로 뛰는 의정 펼칠 것”

이미지 확대
질의하는 이희원 의원
질의하는 이희원 의원


서울시의회 교육위원회 이희원 의원(동작4, 국민의힘)은 14일 동작구 주민의 생활 여건 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 약 43억 5000만원 교부가 확정됐다고 밝혔다.

확보된 예산은 주민들의 오랜 숙원이었던 수변 공간 조성과 도로 환경 개선 등에 집중 투입될 예정으로, 동작구 곳곳의 정주 여건이 크게 향상될 것으로 기대된다.

먼저 흑석동 1-1 일대에는 한강진입로 및 보행정원 조성을 위해 5억원이 투입된다. 오는 5월부터 연말까지 해당 지역을 주민들이 즐겨 찾는 수변공간 및 휴식처로 조성한다는 계획이다.

교통사고 예방을 위한 LED 도로 표지병 설치 예산 10억원도 확보됐다. 현충로와 서달로, 사당로 등 동작구 관내 주요 도로 7개 구간(총 6100m)에 1만 개의 LED 표지병을 설치해 우천·우설 시에도 차선을 선명하게 구분할 수 있도록 돕는다. 올 10월 완공 이후에는 운전자와 보행자 모두에게 더욱 안전한 환경이 제공될 전망이다.

이 의원은 이 밖에도 지역 인프라 확충을 위해 ▲현충근린공원 기반시설 정비 6억원 ▲동작구 신청사 별동 증축 20억원 ▲1인 가구 거점 지원센터 조성 2억 5000만원 등의 예산을 주도적으로 이끌어냈다.

현충근린공원은 도로 경사 완화 및 폭 확장 등 표면 정비가 이뤄지며, 성대로25가길에 조성될 1인 가구 거점 지원센터에는 빨래방과 커뮤니티 공간 등 생활편의시설이 조성될 예정이다. 또한 주민의 행정 편의를 높일 신청사 별동은 내년 11월 완공될 예정이다.

이 의원은 “지역 발전과 주민 편의를 위해 마음을 다한 결과 이번 교부금 확보를 통해 공약을 달성할 수 있게 되어 무척 뜻깊게 생각한다”며 “예산이 적기에 투입되어 주민들이 피부로 느끼는 변화를 만들 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.
이희원 서울시의원, 동작구 발전 위한 서울시 특별조정교부금 43억 5000만원 확보
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이희원 서울시의원, 동작구 발전 위한 서울시 특별조정교부금 43억 5000만원 확보

이어 “서울시의원으로서 앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 동작구의 가치를 높이고 주민의 삶의 질을 한 단계 높이는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 강조했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동작구에 교부된 서울시 특별조정교부금 규모는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기