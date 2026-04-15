최기찬 서울시의원(금천구청장 예비후보), 금천구 특교금 총 40억 4300만원 서울시로부터 확보

“생활·안전·복지·교육 전방위 개선”

이미지 확대 최기찬 서울시의원

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더불어민주당 최기찬 금천구청장 예비후보(서울시의원, 재선)는 금천구 지역 현안 해결과 주민 생활환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금이 금천구에 총 40억 4300만원을 확보됐다고 밝혔다.이번에 확보된 특별조정교부금은 주민 생활과 밀접한 복지·안전·교육·환경 분야 핵심 사업에 집중 투입되며, 금천구 전반의 정주 여건을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다.주요 사업으로는 ▲안양천 시민친화형 친수공간 조성사업(낙하분수) 14억원 ▲시흥동 노인여가복합시설 건립 10억 5600만원 등이 포함됐다.특히 안양천 친수공간 조성사업은 도심 속 대표 여가 공간을 확충하는 사업이며, 노인여가복합시설은 어르신들의 여가와 복지를 동시에 충족하는 거점 시설로 조성될 예정이다.교육 분야에서도 의미 있는 성과가 반영됐다. ▲금천국제외국어센터 조성사업에 10억원이 투입되어 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위한 교육 인프라가 구축될 예정이다.이는 단순한 시설 조성을 넘어 금천구 교육환경의 질적 도약을 이끄는 기반이 될 것으로 기대된다.주민 안전과 직결된 생활밀착형 사업도 다수 포함됐다. ▲호암로 진입로 옹벽 환경개선 사업 2억원 ▲탑골로 도로 안전 강화 대책 1억 2000만원 ▲제설취약구간 도로열선 설치 2억 6700만원 등이 반영됐다.특히 도로열선 설치사업은 겨울철 상습 결빙 구간의 안전사고를 예방하는 사업으로, 주민 체감도가 높은 안전대책으로 평가된다.최 의원은 “이번 특별조정교부금 확보는 단순한 재정 확보를 넘어 금천구의 복지, 교육, 안전, 생활환경 전반을 동시에 개선하는 계기가 될 것”이라며 “확보된 예산이 신속하고 투명하게 집행될 수 있도록 끝까지 점검하고 관리하겠다”고 밝혔다.이어 “금천은 더 이상 소외된 지역이 아니라, 균형 발전의 중심으로 도약해야 한다”며 “현장 중심의 실효성 있는 예산 확보를 통해 ‘살기 좋은 금천, 머무르고 싶은 금천’을 반드시 만들어 가겠다”고 강조했다.온라인뉴스부