서울시의회 더불어민주당 “세월호 12주기 가려진 7시간의 진실, 12년의 기다림에 답하라”

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서울시의회 더불어민주당이 세월호 참사 12주기와 관련해 다음과 같이 논평을 냈다.열두 번째 봄이 다시 찾아왔습니다.봄이 올 때마다 우리 마음에는 노란 꽃잎이 흩날립니다. 팽목항의 바다는 여전히 말이 없지만, 그날 그곳에 남겨져야 했던 이들에 대한 미안함과 책임감은 단 한 순간도 옅어진 적이 없습니다.12년의 시간 동안 슬픔은 기억이 되고, 기억은 물음이 되어 우리 앞에 놓였습니다. 그리고 그 긴 질문 앞에, 비로소 작은 문 하나가 열리고 있습니다.지난 4월 10일, 서울고등법원은 세월호 ‘7시간 문건’ 목록의 공개를 명령했습니다. 대통령기록관도 법원의 판단을 존중하며 기록물 목록의 공개를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 참사 당일 박근혜 전 대통령이 오전 10시 15분부터 오후 5시 15분까지 7시간 동안 무엇을 했는지, 국가가 12년간 애써 가려온 시간의 실체를 확인할 길이 열린 것입니다.이제는 오랜 침묵을 깨고 진실을 마주할 시간입니다. 누가, 언제, 무엇을 보고받았고, 어떤 판단과 지시가 있었는지, 있는 그대로 낱낱이 밝혀야 합니다. 진실을 바로 세우고 안전한 사회로 나아가는 것이 그날의 희생에 응답하는 길입니다.서울시의회 더불어민주당(대표의원 성흠제)은 잊지 않겠다는 12년 전의 약속을 오늘 더 깊이 새깁니다. 다시는 ‘국가의 부재’가 비극을 불러오지 않도록, 제도를 바꾸고 책임을 묻는 일에 끝까지 앞장서겠습니다.세월호 참사로 희생되신 304명의 영령 앞에 깊이 고개 숙이며, 부디 평안하시기를 기원합니다. 긴 세월을 고통 속에서 견뎌오신 유가족 여러분께도 진심 어린 위로와 존경을 전합니다.서울시의회 더불어민주당 대변인 박수빈온라인뉴스부