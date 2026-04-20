김기덕 서울시의원 “한강 교량 자살 시도 4년 연속 1000건 여전… 대책 촉구”

마포대교 투신 쏠림 여전... 중장년층 자살 시도 급증해 대책 마련 시급

“지자체별 맞춤형 자살예방 전담체계 및 지능형 CCTV 시스템 확충해야”

이미지 확대 김기덕 서울시의원

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한강 교량을 통한 자살 시도가 4년 연속 1000건을 넘어섰고, 특히 마포대교에 대한 쏠림 현상과 중장년층 및 남성의 비중이 급증하고 있어 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.서울시의회 김기덕 의원(더불어민주당·마포4)이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 6년간 한강 교량 자살 시도 건수는 가파른 증가세를 보였다.지난 2022년 1000건을 돌파한 이후 2023년 1035건, 2024년 1272건, 2025년 1270건을 기록하며 고착화되는 양상을 보이고 있다. 특히 마포대교는 2025년 기준 전체의 25.9%(329건)를 차지하며 자살 시도 교량 1위라는 불명예를 안았다.김 의원이 분석한 결과 기존 20대 청년층 중심의 우려와 달리 최근에는 40대 이상 중장년층의 자살 시도가 두드러졌다.2025년 기준 40대(239건), 50대(209건), 60대 이상(186건) 순으로 나타났고, 성별로는 남성(807건)이 여성(323건)보다 높았다.그는 자살 시도 대비 사망자 수가 다시 두 자릿수로 반등(2025년 10명)한 점을 지적하며 서울시의 적극적인 정책 마련이 시급하다고 대책을 촉구했다.또한 김 의원은 해결책으로 ▲교량별 수난구조대 확대 ▲지능형 CCTV 등 통합관제시스템 장비 확보 및 확충 ▲노후 시설 점검 등을 제안했다. 그러면서 “인구 구조 변화에 따라 중장년층의 자살 원인을 심층 분석하고 자치구별 특성에 맞는 자살 예방 전담 체계를 구축해 고위험군 대응을 강화하자”고 강조했다.한편 김 의원은 매년 한강 교량 자살 시도 현황을 면밀히 점검하고 보도자료를 통해 정책적 대안을 제시하는 등 자살률 감소와 생명 보호를 위해 앞장서는 의정 활동을 펼쳐오고 있다.온라인뉴스부