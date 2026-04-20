서울시의회 제335회 임시회 개최, 최호정 의장 “민생 안정과 취약계층 보호 위해 추경안 신속하고 면밀히 검토할 것”

4월 20일부터 4월 30일까지 11일간 임시회 개최, 제출된 89개 안건 처리

의원발의 59건, 시장제출 26건, 교육감 제출 1건, 시민청원 3건 접수

‘2026년도 제1회 추경예산안’ 및 ‘자치구의원 선거구 조례’ 등 심의 예정

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서울시의회(의장 최호정)는 오는 4월 20일부터 4월 30일까지 11일간의 일정으로 제335회 임시회를 개최한다. 이번 임시회에서는 2026년도 제1회 추가경정예산안과 ‘서울시 자치구의회의원 선거구와 선거구별 의원정수에 관한 조례’ 등 주요 안건을 심의·의결할 예정이다.제335회 임시회에는 의원 발의 59건, 시장 제출 26건, 교육감 제출 1건, 시민 청원 3건 등 총 89건의 안건이 접수됐다.조례안 61건, 서울시 및 서울시교육청 추가경정예산안 각 1건, 동의안 17건, 청원 3건, 건의안 3건, 의견청취안 3건 등이 접수됐다.특히 이번 임시회에서는 중동발 고물가, 고유가에 따른 민생 위기에 적극 대응하기 위해 2026년 제1차 추가경정예산안을 심사할 예정이다.서울시 1조 4570억원, 서울시교육청 7532억원 규모로, 대중교통비 경감, 취약계층 보호, 고유가 피해 지원금 매칭 사업 등이 포함된다. ‘공직선거법’ 개정에 따른 후속 조치로 ‘서울시 자치구의회의원 선거구와 선거구별 의원정수에 관한 조례’ 개정안이 제출될 예정으로, 법에서 정한 기한 내에 의결할 예정이다.최호정 의장은 “최근 중동발 전쟁과 글로벌 불확실성 확대로 시민 삶의 불안이 커지는 상황에서 지방정부의 역할이 그 어느 때보다 중요하다”며 “민생 안정과 취약계층 보호를 위해 추가경정예산안을 면밀히 검토하고, 신속한 집행이 이뤄지도록 책임 있게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.최 의장은 이어 “이번 추가경정예산이 단순한 일회성 지원에 그치지 않고 지속 가능한 민생 안정 대책으로 이어질 수 있도록 의회가 집행 과정까지 철저히 점검하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부