김동욱 서울시의원, 국기원 명예 3단 단증 수여

태권도 산업적 가치 확장 및 미래 성장 기반 마련 공로 인정

이미지 확대 국기원에서 명예 단증 수여 받고 있는 김동욱 의원(오른쪽)

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김동욱 서울시의원(국민의힘·강남5)이 태권도의 가치 확산과 산업적 활용 기반 마련에 기여한 공로를 인정받아 세계태권도본부 국기원으로부터 명예 3단 단증을 받았다.국기원은 김 의원이 태권도를 대한민국을 대표하는 문화 자산이자 미래 소프트파워로 보고, 산업적 가치 확장과 미래 성장 기반 마련을 위해 지속적으로 노력해 온 점을 높이 평가했다.김 의원은 “태권도는 우리나라를 상징하는 문화 자산이자 이미 국제사회에서 자리 잡은 소프트파워”라며 “이를 바탕으로 태권도의 미래 비전과 새로운 경쟁력을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.그는 앞으로도 국기원과 함께 태권도의 가치 확산과 산업적 활용 기반 강화를 위한 정책적 노력을 이어갈 예정이다.온라인뉴스부