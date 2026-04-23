이숙자 서울시의회 운영위원장, 호주 안작데이 계기 NSW주 의회 대표단 환담… 현충일 의미 잇는 보훈·협력 강조
수정 2026-04-23 14:58
입력 2026-04-23 14:58
호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 의회, 서울시의회와의 교류 30주년 및 호주의 현충일인 ‘안작데이’ 계기 서울시의회 방문
이 위원장, 보훈·평화 기반 지방외교의 필요성 강조
호주 NSW주 의회와 인연 잇는 지속적 교류 의지 확인
서울시의회 이숙자 운영위원장(국민의힘, 서초2)은 지난 22일 서울시의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 의회 대표단과의 환담에 참석해, 양 의회 간 교류 30주년의 의미를 되새기며, 협력 확대 방안을 논의했다.
이번 NSW주의회 대표단 방문은 서울시의회와 NSW주 의회 간 상호결연 30주년과, 호주의 현충일인 안작데이(ANZAC Day, 매년 4월 25일)를 계기로 주한호주대사관 행사 참석차 이뤄졌다.
※ 서울시의회와 호주 뉴사우스웨일즈주의회는 1996년 교환방문협정체결 이후 올해로 상호결연 30주년을 맞이했다.
이날 환담에는 린다 볼츠 의원을 단장으로 한 NSW주 의회 대표단이 참석했으며, 양 의회는 지방의회의 역할과 정책 경험을 공유하는 한편, ‘기억과 추모’를 매개로 한 국제적 연대의 중요성에 대해 의견을 나눴다.
이 위원장은 “안작데이와 우리나라 현충일은 국가를 위해 헌신한 이들을 기리는 공통의 역사적 기억”이라며 “서울시의회와 호주 NSW주 의회 상호결연 30주년을 맞은 지금, 이러한 가치를 바탕으로 양 의회가 평화와 협력의 메시지를 함께 확산해 나가야 할 시점”이라고 강조했다.
그는 이어 “그간 양 의회는 비교시찰과 상호 방문·초청을 통해 실질적인 정책 교류를 이어왔다”며 “축적된 성과를 바탕으로 향후에도 정기적인 교류와 협력을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
※ 지난 2022년에는 서울시의회 기획경제위원회가 NSW주의회를 비롯 호주 지역경제 및 창업 정책 관련 비교시찰을 진행, 2024년에는 서울시의회 도시안전건설위원회가 NSW주의회를 비롯 호주 도시계획 분야 관련 비교 방문을 실시했으며, 2026년에는 NSW주의회 대표단이 서울을 방문하는 등 다양한 분야에서 협력을 이어왔다.
환담은 양 의회가 역사적 기억과 보훈의 가치를 바탕으로 한 단계 높은 교류 협력 방향을 모색하는 계기가 됐다.
한편, NSW주 의회 대표단은 오는 4월 19일부터 25일까지 5박 7일 일정으로 한국을 공식 방문한다.
대표단은 방한 기간 중 안작데이(ANZAC Day) 기념행사에 참석하여 참전 용사의 넋을 기리고, 서울시의회 등 국내 주요 기관을 예방할 예정이다.
이번 방문을 통해 양국 지방의회 간 우호 협력을 강화하고, 다양한 공식 일정을 소화하며 실질적인 교류 확대 방안을 모색할 계획이다.
류정임 리포터
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