김용호 서울시의원 “정부의 용산국제업무지구 1만호 확대는 학생 학습권·생활권 외면한 일방적 발표”

제335회 임시회 예결위 질의 통해 중부교육지원장으로부터 “1만가구 건립 시 운동장 갖춘 학교 신설 필수” 재확인

“글로벌 비즈니스 중심지 조성 및 학생 학습권과 생활권 보장 최우선”

이미지 확대 지난 24일 열린 제335회 임시회 예산결산특별위원회에서 김용호 의원이 용산국제업무지구 개발 계획 변경에 따른 학교 신설 및 교육 환경 개선과 관련해 질의하고 있다.

이미지 확대 지난 24일 열린 제335회 임시회 예산결산특별위원회에서 김용호 의원이 용산국제업무지구 개발 계획 변경에 따른 학교 신설 및 교육 환경 개선에 대해 최도규 중부교육청 교육장에게 질의하고 있다.

이미지 확대 지난 2월 5일 서울시의회 제2대회의실에서 개최된 ‘용산국제업무지구, 주택공급에 대한 주민 대토론회 개최’에 참여한 김용호 의원이 주민들께 인사말을 하고 있다.

이미지 확대 지난 4월 17일 서울시중부교육지원청 간담회에 참석한 김용호 의원(왼쪽 세 번째)이 기념촬영을 하고 있다.

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서울시의회 도시안전건설위원회 김용호 부위원장(국민의힘, 용산1)은 지난 24일 열린 제335회 임시회 예산결산특별위원회 질의에서 용산국제업무지구 개발 계획 변경에 따른 학교 신설과 교육 환경 개선 대책을 강력히 촉구했다.이날 김 의원은 최도규 서울시중부교육지원청 교육장을 대상으로 한 질의에서 지난 1월 29일 정부가 발표한 용산국제업무지구 내 1만 호 건립 계획이 서울시 및 교육청과 사전 협의 없이 일방적으로 발표된 사실을 재확인하고 이를 비판했다. 그는 당초 6000호 계획에 맞춰 검토된 남정초등학교 증축 등 기존 대책으로는 1만 호 공급 시 급증할 학생 수요를 감당하기에는 불가능하다고 지적했다. 이에 최 교육장은 “1만 호로 확대 시 신규 학교 설립이 반드시 필요하며, 주민들이 원하는 ‘운동장을 갖춘 정상적인 학교’가 마련되어야 한다”고 답했다.김 의원은 이번 질의에 앞서 지난 3월 25일과 4월 17일 두 차례 중부교육지원청을 방문해 최 교육장 및 실무진들을 만난 자리에서도 정부의 일방적인 1만 호 건설 추진 시 반드시 정상적인 학교 시설이 갖춰져야 한다는 교육청의 입장을 확인한 바 있다. 이어 “용산이 글로벌 비즈니스 중심지로 거듭나기 위해 교육 환경 구축이 필수적이다”라고 강조하며 “국토교통부 및 서울시와의 협의 과정에서 교육청의 입장이 적극 반영되도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.그동안 김 의원은 용산국제업무지구의 올바른 개발을 위해 현장 중심의 활동을 이어왔다. 지난 2월 5일 서울시의회 제2대회의실에서 서울시 관계자, 부동산 전문가, 주민 대표 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘주민 대토론회’를 개최했으며, 용산국제업무지구 내 주택 1만 호 건립 계획은 지역 내 반대 의견이 제기되고 있는 상황이다. 또한 3월 27일에는 전쟁기념관에서 열린 ‘글로벌기업 지역본부 유치 전략 포럼’을 통해 용산이 단순 주거지가 아닌 세계적인 경제 거점으로 성장해야 한다는 비전을 제시하기도 했다.끝으로 김 의원은 “일방적인 주택 공급 확대보다 용산의 미래 가치를 높이는 개발이 우선돼야 한다”고 강조했다. 이어 “주택 규모를 당초 계획대로 6000가구 수준으로 유지하고, 아이들의 학습권과 생활권 보장을 위해 운동장 있는 학교가 용산국제업무지구 인근에 신설되도록 반드시 관철하겠다”는 의지를 밝혔다.류정임 리포터