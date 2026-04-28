김지향 서울시의원 “동행 온다콜택시 9개월 만에 4만 건 이용… 24시간 확대 추진”

김 의원, 디지털 소외계층 이용 증대 위한 시 차원의 홍보 확대 주문

서울시, 이용시간 2027년부터 24시간 확대 운영 추진

세줄 요약 도입 9개월 만에 호출 3만8676건 집계

실배차 3만4449건, 하루 평균 209건 증가

서울시, 홍보 확대와 24시간 운영 추진

이미지 확대 김지향 서울시의원

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시와 ㈜티머니모빌리티가 시범 운영 중인 ‘동행 온다콜택시’ 이용자가 급격히 늘고 있는 것으로 나타났다동행 온다콜택시는 스마트폰 사용이 어려운 디지털 소외계층을 위해 서울시와 ㈜티머니모빌리티가 지난해 7월 도입한 무료 택시 호출서비스로, 별도의 회원가입 없이 콜센터 전화만으로 가까운 택시를 배차받을 수 있다.28일 서울시의회 김지향 의원(국민의힘·영등포4)이 서울시로부터 제출받은 ‘동행 온다콜택시 이용 현황’ 자료에 따르면, 2025년 7월 서비스 도입 이후 올 3월 말까지 총 3만 8676건의 호출 요청이 접수됐으며 이 중 3만 4449건이 실제 배차됐다.특히 서비스 도입 초기인 2025년 7월(24일)의 하루 평균 49건 대비, 2026년 3월말(31일) 기준 209건으로 이용 건수가 326.5% 증가할 정도로 서비스 출시 이후 지속적으로 이용자가 늘고 있다.이용자가 가장 많은 요일은 금요일이고, 주된 이용 시간대는 오전 09시~11시와 오후 5시~7시로 분석됐다.김 의원은 “동행 온다콜택시의 이용자 수가 지속적으로 증가하는 것은 시민들의 큰 호응이 반영된 것이다”며 “다만, 대다수의 시민들이 해당 정책을 모르고 있으므로 서울시의 적극적인 홍보 강화가 필요하다”고 말했다.이에 대해 시 관계자는 “유튜브, 대형병원 영상 게시판, 지하철 내부 홍보 포스터 부착 등 온·오프라인 홍보를 4월부터 확대 시행한다”며, 기존 운영 시간인 오전 9시~저녁 10시를 내년부터는 24시간 운영으로 확대할 계획“이라고 밝혔다.류정임 리포터