이영실 서울시의원 예비후보, 선거사무소 개소식 개최… 본격 행보
수정 2026-04-28 11:15
입력 2026-04-28 10:40
서영교 국회 법사위원장 등 참석… 중랑갑 당원·주민 결집
지금까지 의정 성과에 공감한 지지… “책임 있는 정치 기대”
서울시 정책 견제와 지역 성과 동시에… 3선 도전 본격화
세줄 요약
- 중랑구 제1선거구 출마, 선거사무소 개소식 개최
- 서영교 의원 등 참석, 지역 당원·주민 대거 참여
- 3선 도전 선언, 생활현안 해결과 정책 감시 강조
서울시의원 선거 중랑구 제1선거구(면목3·8동, 면목4동, 면목7동, 망우3동)에 출마한 이영실 예비후보(더불어민주당·중랑1)가 3선 도전을 선언하며 본격적인 선거전에 돌입했다. 이 예비후보는 지난 25일 중랑구 사가정로 373에 마련된 선거사무소에서 개소식을 열고 필승 의지를 다졌다.
이날 개소식에는 서영교 국회 법제사법위원장을 비롯해 임규호 서울시의원, 박열완·나은하·최은주·김대형 구의원, 복경옥 구의원 비례후보 등 출마 후보들이 참석했다. 또한 중랑갑 핵심 당원과 지역 주민들이 대거 함께하며 성황을 이뤘다.
참석자들은 이 예비후보의 지난 의정활동을 높이 평가하며, 지역과 서울시를 잇는 책임 있는 정치인으로서의 역할에 기대를 나타냈다.
그는 제10대 보건복지위원회 위원장으로 이번 제11대에서는 서울시의회에서 환경수자원위원회 위원으로 활동하며 ▲한강버스 사업 재정지원 구조 문제 제기 ▲서울시 주요 정책에 대한 견제와 검증 ▲생활밀착형 지역 현안 해결에 앞장서 왔다. 특히 한강버스 사업과 관련해 절차적 타당성 없는 사업 추진과 선박 건조 과정에서의 많은 문제점을 지속적으로 제기하는 등 정책 감시 역할을 수행해 왔다.
이와 함께 ▲생활SOC 확충 ▲도서관·공원 등 생활 인프라 개선 ▲보행환경 및 안전시설 확충 등 주민이 체감하는 변화를 이끌어냈다는 평가를 받고 있다.
이 예비후보는 “중랑의 변화를 만들어내는 일과 서울시의 잘못된 정책을 바로잡는 일을 동시에 해왔다”며 “3선 도전을 통해 더 큰 책임으로 주민의 삶을 바꾸는 정치로 보답하겠다”고 밝혔다.
류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이영실 예비후보가 도전하는 선거는 몇 선인가?