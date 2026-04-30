이은림 서울시의원, ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상

‘생활밀착·현장형 살림꾼’ 의정활동… 서울시의회 여성 최초·최연소 운영위원장 역임

이미지 확대 이은림 서울시의원(왼쪽)이 지난 29일 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 시상식에서 수상하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 이은림 서울시의원이 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 시상식에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 이은림 서울시의원(가운데)이 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 시상식에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 이은림 서울시의원, 여성지도자상 수상

생활밀착형·현장형 의정활동 높게 평가

도시안전·통학로 안전 등 민생 집중

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서울시의회 이은림 의원(도봉4, 국민의힘)은 지난 29일 국회의원회관 대회의실에서 열린 시상식에서 한국여성단체협의회와 한국여성유권자연맹이 공동 주최한 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’을 수상했다.이번 수상은 시민 생활과 밀접한 현안을 중심으로 한 ‘생활밀착형·현장형’ 의정활동과 함께, 의회 운영 경험 등이 반영된 결과로 풀이된다.이 의원은 서울시의회 여성 최초이자 최연소 운영위원장을 지내며 의회 운영을 이끌었다. 아울러 ▲도시안전 인프라 확충 ▲어린이 통학로 안전 확보 ▲생활밀착형 정책 추진 ▲지역 현안 예산 확보 등 시민 일상과 직결된 민생 의정에 주력해 왔다. 특히 현장 의견을 정책에 반영해 지역 현안 해결에 집중해 왔다는 평가다.이 의원은 “뜻깊은 상을 받게 되어 영광스럽다”며 “현장에서 함께해 주신 주민들께 감사드린다”고 말했다. 이어 “앞으로도 시민 생활과 밀접한 현안을 중심으로 의정 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터