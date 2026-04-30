최유희 서울시의원, ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상

한국여성단체협의회 주관… 여성 공공 리더십 확산 취지

생활 밀착형 정책 중심 의정활동 지속 추진

이미지 확대 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상자로 선정된 최유희 시의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 서울시의회 최유희 의원(가운데)이 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 최유희 서울시의원, 여성지도자상 수상

생활 밀착형 의정활동과 현장 대응 성과

주거환경 개선·복지 사각지대 해소 평가

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서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산2)은 한국여성단체협의회가 수여하는 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상자로 선정됐다. 해당 상은 여성의 사회 참여 확대와 공공 영역에서의 리더십 실천에 기여한 인물을 대상으로 한다.한국여성단체협의회는 여성의 사회적 역할 확대와 공공 참여 기반 강화를 위해 활동을 이어오고 있다. 이 상은 다양한 분야에서 활동하는 여성 지도자의 공공 기여를 조명하기 위한 취지로 운영되고 있다.최 의원은 지역 현안 대응을 중심으로 한 생활 밀착형 정책 추진 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다. 최 의원은 그동안 주거환경 개선과 도시정비 등 시민의 실생활과 직결된 분야에서 현장 중심의 의정활동을 지속해 왔다.특히 복지 사각지대 해소와 노후 주거지 정비 등 지역의 고질적인 문제를 해결하는 데 앞장서며 주민들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.이번 수상과 관련해 최 의원은 “시민과 함께 축적해 온 의정활동이 의미 있는 평가로 이어졌다고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “현장의 요구를 정책에 반영하는 역할을 지속하겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터