이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영”

“청춘과 시민이 함께하는 문화축제”

이미지 확대 ‘2026 한강 대학가요제’ 포스터. 서울시의회 제공

세줄 요약 잠원한강공원서 2026 한강 대학가요제 개최 환영

본선 10개 팀 경연과 시민 체험 부스 운영 예정

스테이씨 등 축하 공연, 청년 음악인 기회 확대

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서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 5월 2일 잠원한강공원 다목적운동장에서 개최되는 ‘2026 한강 대학가요제’ 개최를 환영한다고 밝혔다.‘2026 한강 대학가요제’는 2026년 5월 2일 오후 7시부터 10시까지 잠원한강공원 다목적운동장(신사나들목 앞)에서 열린다. 약 5000명의 시민이 참여하는 대규모 문화 축제로, 창작곡 경연 본선에 진출한 10개 팀의 무대가 펼쳐진다. 이와 함께 시민 참여형 체험 부스와 다채로운 축하 공연이 행사의 열기를 더할 예정이다.행사 당일에는 낮 시간대 시민들이 참여할 수 있는 체험 부스가 운영되며, 본선 경연과 함께 스테이씨, 이무진, 비비, 옥상달빛 등 인기 아티스트들의 축하 공연이 이어져 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다. 또한 대상 2000만원 등 총상금이 수여되는 창작곡 경연을 통해 청년 음악인들에게도 의미 있는 기회의 장이 될 것으로 기대된다.이 의원은 “잠원한강공원은 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 대표적인 여가 공간으로, 이곳에서 청춘과 음악이 어우러지는 대규모 가요제가 열린다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “특히 대학생과 청년 예술인들이 자신의 창작 역량을 펼칠 수 있는 무대가 마련된 것은 서울의 문화 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.이어 “이번 행사가 단순한 공연을 넘어 시민 참여형 축제로 자리매김해 한강공원이 전 세대를 아우르는 문화 공간으로 활성화되길 바란다”며 “앞으로도 서울 전역에서 시민들이 일상을 향유할 수 있는 공공 문화 프로그램 확대에 지속적인 관심을 기울이겠다”고 강조했다.류정임 리포터