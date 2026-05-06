김용일 서울시의원, ‘찾아가는 오케스트라-더 윙’ 공연 현장 방문... 시민들과 문화 공감

세줄 요약 김용일 서울시의원, 서대문구 공연 현장 방문

대형 트럭 무대의 찾아가는 오케스트라 진행

주민 호응 속 문화 향유 확대 지원 약속

이미지 확대 지난 2일 열린 ‘찾아가는 오케스트라-더 윙’ 공연 현장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 2일 열린 ‘찾아가는 오케스트라-더 윙’ 공연을 관람하며 박수치는 김용일 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

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서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 2일 DMC 파크뷰자이 1단지에서 열린 찾아가는 오케스트라 ‘더 윙(THE WING) - We are a happy family’ 공연을 방문했다고 밝혔다.이번 공연은 서대문문화체육회관과 심포니 송이 주최·주관하고 서울문화재단이 후원한 프로젝트로, 클래식 공연의 문턱을 낮추어 음악이 필요한 곳에 직접 찾아가는 새로운 형태의 예술 플랫폼이다. 특히 대형 트럭이 콘서트 스테이지로 변신하는 ‘날개 콘서트’ 형식을 통해 일상 공간을 압도적인 사운드의 공연장으로 탈바꿈시켰다.가족을 테마로 한 이번 공연은 마에스트로 함신익의 정교한 지휘 아래 심포니 송 오케스트라의 품격 있는 선율로 채워졌다.특히 국내정상급 성악가인 소프라노 오신영과 테너 황현한의 감동적인 협연은 물론, 클래식과 비보잉이라는 파격적인 장르 간 결합을 선보이며 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다. 정통 클래식의 웅장함과 역동적인 퍼포먼스가 어우러진 이번 무대에 현장을 찾은 주민들은 뜨거운 환호와 박수갈채를 보냈다.현장에서 주민들과 함께 공연을 즐긴 김 의원은 “예술의전당이나 롯데콘서트홀 같은 대형 공연장에 가지 않고도 집 앞에서 마에스트로 함신익과 심포니 송의 고품격 연주를 감상할 수 있다는 것은 매우 특별한 경험”이라며 소회를 밝혔다.이어 서대문구민들이 주거지 가까운 곳에서 이와 같은 수준 높은 문화 혜택을 지속적으로 누릴 수 있도록 제도적 지원과 예산 확보에 최선을 다하겠다고 약속했다.류정임 리포터