강석주 서울시의원 “‘서서울문화플라자’ 설계공모 당선 환영…서남권 복합문화공간 첫걸음”

강 의원 “서서울문화플라자는 대형 수영장을 갖춘 문화·체육·돌봄을 아우르는 서남권 대표 복합문화공간 될 것”

이미지 확대 서서울문화플라자 전체 조감도

이미지 확대 대형수영장과 다목적체육시설 조감도

이미지 확대 강석주 서울시의원

세줄 요약 서서울문화플라자 설계공모 당선작 최종 확정

도서관·체육·돌봄 결합한 복합공공시설 추진

서남권 문화·생활체육 인프라 확충 기대

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서울특별시의회 강석주 의원(국민의힘·강서2)은 지난 6일, 강서구 내발산동 일대에 들어설 ‘서서울문화플라자’의 설계공모 당선작이 최종 확정된 것에 대해 깊은 환영의 뜻을 전했다. 강 의원은 “문화와 체육, 돌봄 인프라 확충을 간절히 기다려 온 서남권 주민들의 오랜 숙원이 드디어 본격적인 궤도에 오르게 됐다”며 사업 추진에 대한 기대감을 나타냈다.서울시가 추진하는 ‘서서울문화플라자’는 도서관, 생활체육시설, 서울형 키즈카페가 결합된 복합공공시설로, 총사업비 약 592억 원이 투입될 예정이다. 특히 주민 수요가 높은 워킹풀과 어린이풀을 갖춘 대형 수영장과 다목적 체육시설 등 생활체육 인프라가 대폭 확충된다.상대적으로 문화·생활 SOC 인프라가 부족했던 서남권 지역에 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 복합시설이 조성되면, 지역 주민의 문화 향유 기회가 확대되고 가족 단위 여가활동과 생활체육 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. 도서관과 체육·돌봄 기능이 결합된 생활밀착형 공간으로서 지역사회 활력 제고에도 도움이 될 전망이다.이번 사업은 당초 시립도서관 중심 계획에서 나아가 생활체육과 돌봄 기능까지 결합한 복합시설로 확대되면서 주민 수요를 보다 폭넓게 반영했다. 강 의원은 그동안 지역 주민들과의 간담회와 현장 의견 청취 등을 통해 “단순한 건축물이 아닌, 아이부터 어르신까지 함께 이용할 수 있는 생활밀착형 문화공간이 필요하다”는 목소리를 지속적으로 전달해 왔다.강 의원은 “그동안 강서구와 서남권 주민들께서 지속적으로 제기해 오신 문화·생활체육 인프라 부족 문제를 해결할 첫 단추를 끼웠다”며, “서서울문화플라자가 건립되면 지역 간 격차를 해소하고 주민 모두가 자부심을 느끼는 랜드마크가 될 것”이라고 확신했다.또한 “독서와 운동, 아이 돌봄이 한 공간에서 이뤄지는 복합문화 환경이 조성된다는 점이 핵심”이라며, “공유공간의 가치를 극대화한 이번 설계안을 통해 주민 누구나 언제든 머무르고 소통할 수 있는 열린 문화공간을 실현하겠다”고 덧붙였다.또한 강 의원은 “설계공모 선정은 끝이 아니라 시작”이라며 “향후 기본 및 실시설계, 착공, 준공에 이르기까지 주민 의견이 충분히 반영되고, 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공간으로 조성될 수 있도록 서울시와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.한편 서울시는 향후 설계 계약 체결 후 기본 및 실시설계를 거쳐 공사를 순차적으로 추진할 예정이며, 서서울문화플라자는 향후 서남권을 대표하는 문화·돌봄·생활체육 거점 공간으로 조성될 계획이다.김지수 리포터